Porta a Porta: saiba como agendar transporte para o 2° turno em Vitória

Porta a Porta: serviço será oferecido no 2º turno em Vitória Crédito: Elizabeth Nader

Os eleitores que usam o serviço Porta a Porta têm até a próxima sexta-feira (28) para definirem o horário de votação no 2º turno das eleições no domingo (30). O transporte disponibilizado pela Prefeitura de Vitória para pessoas com deficiência exige agendamento para que o eleitor utilize o serviço e seja levado até o local de votação. Os seis veículos da frota estarão disponíveis no 2º turno.

Faltam poucos dias para definir quem será o próximo presidente da República e o próximo governador do Espírito Santo . Para isso, é necessária a presença dos eleitores capixabas nos locais de votação durante o segundo turno, das 8h às 17h do dia 30. Assim como ocorreu no primeiro turno, o serviço funcionará normalmente neste domingo.

No primeiro turno da eleição, realizado dia 2 de outubro, 27 usuários fizeram o agendamento e utilizaram o serviço no deslocamento até seus locais de votação.

PRECISO FAZER O CADASTRO?

Sim. Para que o transporte seja garantido, é necessário que o usuário agende seu atendimento com antecedência de, pelo menos, 48 horas para que chegue tranquilo ao local de votação.

Já foram confirmadas 16 reservas para o dia da eleição, número que deverá aumentar bastante já nos próximos dias.

COMO FAZER O CADASTRO?

Os usuários cadastrados devem agendar atendimento pelo telefone 156, das 8 às 22 horas, ou pelo aplicativo Vitoria Online. Já os novos interessados deverão entrar em contato pelo telefone (27) 3382.6450, para esclarecimento de dúvidas.