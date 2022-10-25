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Eleições 2022

Porta a Porta: saiba como agendar transporte para o 2° turno em Vitória

O transporte da Prefeitura de Vitória para pessoas com deficiência exige agendamento para que o eleitor utilize o serviço e seja levado até o local de votação

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 13:00

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

25 out 2022 às 13:00
Porta a Porta: serviço será oferecido no 2º turno em Vitória
Porta a Porta: serviço será oferecido no 2º turno em Vitória Crédito: Elizabeth Nader
Os eleitores que usam o serviço Porta a Porta têm até a próxima sexta-feira (28) para definirem o horário de votação no 2º turno das eleições no domingo (30). O transporte disponibilizado pela Prefeitura de Vitória para pessoas com deficiência exige agendamento para que o eleitor utilize o serviço e seja levado até o local de votação. Os seis veículos da frota estarão disponíveis no 2º turno.
Faltam poucos dias para definir quem será o próximo presidente da República e o próximo governador do Espírito Santo. Para isso, é necessária a presença dos eleitores capixabas nos locais de votação durante o segundo turno, das 8h às 17h do dia 30. Assim como ocorreu no primeiro turno, o serviço funcionará normalmente neste domingo.
No primeiro turno da eleição, realizado dia 2 de outubro, 27 usuários fizeram o agendamento e utilizaram o serviço no deslocamento até seus locais de votação.

PRECISO FAZER O CADASTRO?

Sim. Para que o transporte seja garantido, é necessário que o usuário agende seu atendimento com antecedência de, pelo menos, 48 horas para que chegue tranquilo ao local de votação.
Já foram confirmadas 16 reservas para o dia da eleição, número que deverá aumentar bastante já nos próximos dias.

COMO FAZER O CADASTRO?

Os usuários cadastrados devem agendar atendimento pelo telefone 156, das 8 às 22 horas, ou pelo aplicativo Vitoria Online. Já os novos interessados deverão entrar em contato pelo telefone (27) 3382.6450, para esclarecimento de dúvidas.
Atualmente, estão cadastrados 446 usuários aptos a utilizar o serviço. O sistema é exclusivo para pessoas com deficiência e que usam cadeiras de rodas.

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