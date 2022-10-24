Testes das urnas eletrônicas Crédito: Fernando Madeira

As urnas eletrônicas que vão ser usadas na votação do segundo turno para presidente da República e governador do Estado, no próximo domingo (30), passaram por testes nesta segunda-feira (24) nos cartórios eleitorais do Espírito Santo. Os testes continuam nesta terça-feira (25), e o procedimento de conferência visual será repetido em todas elas no próximo sábado (29), depois da distribuição das urnas.

A integrante do Grupo de Trabalho de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) Rosiane Marrochi explicou que todas as urnas são ligadas, e os técnicos de urnas verificam se elas estão funcionando corretamente, como teclado, visor, impressora e avisos sonoros, se os cargos que estarão em disputa no domingo estão corretos, assim como o turno da votação e, principalmente, a data e a hora da votação. Por fim, verifica-se a lacração das urnas — se ela tem todos os lacres exigidos.

Depois desse procedimento, com o equipamento já identificado (município, local de votação e seção eleitoral), a urna é guardada na caixa para que possa ser distribuída ao local de votação no próximo sábado (29). O término dessa conferência está previsto para ocorrer nesta terça-feira (25).

"As urnas são programadas para funcionar só no dia votação, às 7 horas, com emissão da zerésima e identificação dos mesários. O relógio da urna precisa ser verificado. A gente ainda pode ter algumas urnas sendo preparadas na sexta-feira, para substituição de qualquer urna que apresente problema", ressaltou a servidora do TRE-ES sobre uma possível cerimônia complementar de carga de urnas.

Your browser does not support the audio element. Urnas que serão usadas no segundo turno no ES passam por conferência

O processo de preparação das urnas que serão usadas no segundo turno foi iniciado no último dia 17, quando houve cerimônia de geração de mídia e cada urna, sem dados, foi configurada para determinada seção eleitoral. Nessa etapa, foram inseridos os dados como nome do candidato, cargo que disputa, número de identificação e as inscrições eleitorais dos eleitores que votam na referida seção.