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Eleições 2022

Urnas que serão usadas no segundo turno no ES passam por conferência

Procedimento vai ser realizado até esta terça-feira (25) em todas as urnas que serão usadas na votação do próximo domingo (30)
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

24 out 2022 às 18:45

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 18:45

Testes das urnas eletrônicas
Testes das urnas eletrônicas Crédito: Fernando Madeira
As urnas eletrônicas que vão ser usadas na votação do segundo turno para presidente da República e governador do Estado, no próximo domingo (30), passaram por testes nesta segunda-feira (24) nos cartórios eleitorais do Espírito Santo. Os testes continuam nesta terça-feira (25), e o procedimento de conferência visual será repetido em todas elas no próximo sábado (29), depois da distribuição das urnas.
A integrante do Grupo de Trabalho de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) Rosiane Marrochi explicou que todas as urnas são ligadas, e os técnicos de urnas verificam se elas estão funcionando corretamente, como teclado, visor, impressora e avisos sonoros, se os cargos que estarão em disputa no domingo estão corretos, assim como o turno da votação e, principalmente, a data e a hora da votação. Por fim, verifica-se a lacração das urnas — se ela tem todos os lacres exigidos.
Depois desse procedimento, com o equipamento já identificado (município, local de votação e seção eleitoral), a urna é guardada na caixa para que possa ser distribuída ao local de votação no próximo sábado (29). O término dessa conferência está previsto para ocorrer nesta terça-feira (25).
"As urnas são programadas para funcionar só no dia votação, às 7 horas, com emissão da zerésima e identificação dos mesários. O relógio da urna precisa ser verificado. A gente ainda pode ter algumas urnas sendo preparadas na sexta-feira, para substituição de qualquer urna que apresente problema", ressaltou a servidora do TRE-ES sobre uma possível cerimônia complementar de carga de urnas.
Urnas que serão usadas no segundo turno no ES passam por conferência
O processo de preparação das urnas que serão usadas no segundo turno foi iniciado no último dia 17, quando houve cerimônia de geração de mídia e cada urna, sem dados, foi configurada para determinada seção eleitoral. Nessa etapa, foram inseridos os dados como nome do candidato, cargo que disputa, número de identificação e as inscrições eleitorais dos eleitores que votam na referida seção.
A votação do segundo turno será realizada em todo o Brasil das 8h às 17 horas, no horário de Brasília. No Espírito Santo, os eleitores vão votar para governador e depois para presidente.

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