Datafolha: Bolsonaro tem 50% de rejeição no 2° turno; Lula, 46%

Lula e Bolsonaro disputam o segundo turno da corrida presidencial Crédito: Agência Estado

SÃO PAULO - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (19) aponta que 50% dos eleitores não votariam de jeito nenhum no presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição para Presidência da República. O índice de rejeição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de 46%.

No levantamento anterior, divulgado em 14 de outubro, o candidato à reeleição tinha 51% de rejeição contra os mesmos 46% do petista.

A pesquisa, contratada pela TV Globo e pela Folha de S. Paulo, ouviu 2.912 pessoas em 181 municípios de segunda, 17, até esta quarta, 19. O levantamento está registrado sob o código BR-07340/2022 no Tribunal Superior Eleitoral . A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

AVALIAÇÃO DO GOVERNO

A pesquisa também mostra que 39% dos brasileiros acham o governo Bolsonaro ruim ou péssimo, enquanto 38% avaliam como ótimo ou bom. Aqueles que consideram a gestão regular somam 22%.

Os números são os mesmos do levantamento anterior feito pelo instituto, divulgado no dia 14. Segundo o Datafolha, a avaliação positiva está no melhor patamar já alcançado pelo governo. Até então, 37% havia sido o índice de aprovação de Bolsonaro, registrado em dezembro de 2020, sob o impacto da distribuição do auxílio emergencial à população durante a fase inicial da pandemia de Covid-19.

CERTEZA DE VOTO

Em outro ponto, a pesquisa mostra que 94% dos eleitores estão decididos sobre em quem votar no segundo turno da eleição presidencial. Outros 6% afirmam que podem mudar de opção.

Entre os eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 94% estão convictos do voto. Já entre os que apoiam Bolsonaro a certeza é de 95%.