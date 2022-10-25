Confira a ordem de votação no 2° turno das Eleições 2022

Em 12 Estados, incluindo o Espírito Santo, os eleitores vão votar para dois cargos. Primeiro, a pessoa deverá digitar na urna eletrônica o número do candidato a governador. Depois, digitará o número de quem escolheu para presidente da República.

Oito municípios brasileiros terão eleições suplementares no mesmo dia 30. Nessas cidades, as eleitoras e os eleitores também vão eleger novos prefeitos e vice-prefeitos. Portanto, apenas nessas localidades, as pessoas terão de votar em três cargos, nesta ordem: governador, presidente e prefeito. As cidades são: Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul, no Rio Grande do Sul; Canoinhas, em Santa Catarina; Joaquim Nabuco e Pesqueira, em Pernambuco; Pinhalzinho, em São Paulo; e Vilhena, em Rondônia.