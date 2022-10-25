Confira a ordem de votação no 2° turno das Eleições 2022

O segundo turno das Eleições 2022 acontece no dia 30 de outubro em todo o Brasil e em 181 localidades no exterior. Mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar vão retornar às urnas eletrônicas para escolher entre os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PL) quem deverá ser o presidente da República pelos próximos quatro anos.
Em 12 Estados, incluindo o Espírito Santo, os eleitores vão votar para dois cargos. Primeiro, a pessoa deverá digitar na urna eletrônica o número do candidato a governador. Depois, digitará o número de quem escolheu para presidente da República.
Confira, a seguir, quem disputará as eleições para os governos estaduais no segundo turno:
- Alagoas: Paulo Dantas (MDB) x Rodrigo Cunha (União)
- Amazonas: Wilson Lima (União) x Eduardo Braga (MDB)
- Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) x ACM Neto (União)
- Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) x Manato (PL)
- Mato Grosso do Sul: Capitão Contar (PRTB) x Eduardo Riedel (PSDB)
- Paraíba: João Azevêdo (PSB) x Pedro Cunha Lima (PSDB)
- Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) x Raquel Lyra (PSDB)
- Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) x Eduardo Leite (PSDB)
- Rondônia: Coronel Marcos Rocha (União) x Marcos Rogerio (PL)
- Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) x Décio Lima (PT)
- São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) x Fernando Haddad (PT)
- Sergipe: Rogério Carvalho (PT) x Fábio (PSD)
Nos outros estados, a exemplo das cidades no exterior, a votação será apenas para presidente.
Oito municípios brasileiros terão eleições suplementares no mesmo dia 30. Nessas cidades, as eleitoras e os eleitores também vão eleger novos prefeitos e vice-prefeitos. Portanto, apenas nessas localidades, as pessoas terão de votar em três cargos, nesta ordem: governador, presidente e prefeito. As cidades são: Cachoeirinha, Cerro Grande e Entre Rios do Sul, no Rio Grande do Sul; Canoinhas, em Santa Catarina; Joaquim Nabuco e Pesqueira, em Pernambuco; Pinhalzinho, em São Paulo; e Vilhena, em Rondônia.
Com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).