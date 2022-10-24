Bolsonaro tem 44 pontos de vantagem sobre Lula entre mais ricos e evangélicos no ES

O atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro
(PL) vence no Espírito Santo em quase todos os recortes populacionais avaliados pela pesquisa Ipec encomendada pela TV Gazeta e divulgada na sexta-feira (21). A exceção são os católicos e aqueles que ganham até um salário mínimo. Esses preferem o ex-presidente Lula
, segundo o levantamento.
Os segmentos em que a intenção de votos em Bolsonaro mais se destaca são entre os mais ricos, que ganham mais de cinco salários mínimos, e entre os evangélicos. Nesses dois grupos, o presidente aparece com 72% da preferência dos eleitores, contra 28% do ex-presidente Lula
(PT), uma diferença de 44 pontos percentuais.
Entre os eleitores com renda entre dois e cinco salários mínimos, a diferença cai para 22 pontos percentuais: Bolsonaro tem 63%, e Lula
tem 39%. Já entre um e dois salários, o atual presidente registra 53%, enquanto o candidato petista alcança 47% das intenções de voto.
Os dados consideram os votos válidos, que excluem os brancos, nulos e indecisos. É dessa forma que é feita a apuração do resultado das eleições pela Justiça Eleitoral.
Considerando o total de entrevistados, o candidato do PL tem 56% dos votos válidos, e o petista tem 44%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
O presidente Lula
é o escolhido pelos eleitores que têm até o ensino fundamental, com 53% das intenções de voto, contra 47% de Bolsonaro. O petista fica à frente ainda entre os eleitores que recebem até um salário mínimo (54%) e entre católicos (53%). O atual presidente tem 46% e 47%, respectivamente.
Chama a atenção o recorte de cor e raça. Enquanto brancos indicam majoritariamente voto em Bolsonaro, com 66% das intenções de voto, entre os negros, a opinião está dividida, com 50% para cada.