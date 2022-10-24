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Segundo turno

Bolsonaro tem 44 pontos de vantagem sobre Lula entre mais ricos e evangélicos no ES

Petista fica à frente do atual presidente na pesquisa Ipec entre mais pobres, católicos e menos escolarizados

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 17:12

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

24 out 2022 às 17:12
Bolsonaro e Lula disputam segundo turno para presidente da República
Bolsonaro e Lula disputam segundo turno para presidente da República Crédito: Arte: Geraldo Neto
O atual presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) vence no Espírito Santo em quase todos os recortes populacionais avaliados pela pesquisa Ipec encomendada pela TV Gazeta e divulgada na sexta-feira (21). A exceção são os católicos e aqueles que ganham até um salário mínimo. Esses preferem o ex-presidente Lula, segundo o levantamento. 
Os segmentos em que a intenção de votos em Bolsonaro mais se destaca são entre os mais ricos, que ganham mais de cinco salários mínimos, e entre os evangélicos. Nesses dois grupos, o presidente aparece com 72% da preferência dos eleitores, contra 28% do ex-presidente Lula (PT), uma diferença de 44 pontos percentuais. 
Entre os eleitores com renda entre dois e cinco salários mínimos, a diferença cai para 22 pontos percentuais: Bolsonaro tem 63%, e Lula tem 39%. Já entre um e dois salários, o atual presidente registra 53%, enquanto o candidato petista alcança 47% das intenções de voto. 
Os dados consideram os votos válidos, que excluem os brancos, nulos e indecisos. É dessa forma que é feita a apuração do resultado das eleições pela Justiça Eleitoral.
Considerando o total de entrevistados, o candidato do PL tem 56% dos votos válidos, e o petista tem 44%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
O presidente Lula é o escolhido pelos eleitores que têm até o ensino fundamental, com 53% das intenções de voto, contra 47% de Bolsonaro. O petista fica à frente ainda entre os eleitores que recebem até um salário mínimo (54%) e entre católicos (53%). O atual presidente tem  46% e 47%, respectivamente. 
Chama a atenção o recorte de cor e raça. Enquanto brancos indicam majoritariamente voto em Bolsonaro, com 66% das intenções de voto, entre os negros, a opinião está dividida, com 50% para cada.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04994/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04574/2022.

Especificações técnicas

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