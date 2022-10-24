Na última semana antes da realização do segundo turno das eleições 2022, as campanhas de ambos os lados trazem figuras conhecidas nacionalmente para reforçar o pedido de votos dos capixabas. Na corrida ao Palácio Anchieta, concorrem o atual governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL). E, para presidente, estão na disputa Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Já tem presença carimbada no Espírito Santo nesta semana Marina Silva (Rede), que declarou apoio a Lula e tem rodado o país pedindo votos para o ex-presidente. No outro lado, Eduardo Bolsonaro (PL) vem participar da campanha do candidato ao governo do Espírito Santo Carlos Manato (PL). Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de palestra em faculdade.
As visitas começam na quarta-feira (26) com a chegada do deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro (PL). O filho do presidente vem ao Estado participar de um evento de campanha do candidato ao governo do Espírito Santo Carlos Manato (PL). Ainda não há detalhes da agenda, mas a previsão é que o parlamentar chegue no Estado após o meio-dia.
Eduardo Bolsonaro, Paulo Guedes e Marina Silva visitam o ES nesta semana
Paulo Guedes virá ao Espírito Santo no mesmo dia que Eduardo Bolsonaro. Mas ele fará uma palestra para empresários e estudantes sobre expectativas para a economia mundial e oportunidades para o Brasil e o Espírito Santo na Fucape. No comunicado sobre a vinda do ministro, a faculdade frisou que a visita "não tem cunho político e, sim, empresarial e educativo".
Um dos sócios fundadores da Fucape é Aridelmo Teixeira (Novo), que foi candidato ao governo do Espírito Santo e recebeu 0,76% dos votos. No segundo turno, declarou apoio a Manato e já foi anunciado como secretário da Fazenda caso o candidato do PL vença o pleito.
Em campanha pela eleição do ex-presidente Lula, a visita de Marina Silva (Rede) foi confirmada pelo ex-deputado estadual Genivaldo Lievore, coordenador da campanha de Lula no Espírito Santo. A agenda de Marina ainda será confirmada. Além de apoiar o candidato do PT, a Rede está federada com o PSol, que apoia a reeleição de Renato Casagrande ao governo estadual.