Eduardo Bolsonaro, Paulo Guedes e Marina Silva visitam o ES nesta semana

Paulo Guedes virá ao Espírito Santo no mesmo dia que Eduardo Bolsonaro. Mas ele fará uma palestra para empresários e estudantes sobre expectativas para a economia mundial e oportunidades para o Brasil e o Espírito Santo na Fucape. No comunicado sobre a vinda do ministro, a faculdade frisou que a visita "não tem cunho político e, sim, empresarial e educativo".