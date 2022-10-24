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Pesquisa Ipec

Casagrande se destaca entre católicos e pobres; Manato, entre evangélicos e ricos

Pesquisa de intenção de voto do Ipec no Espírito Santo mostra o atual governador na dianteira na maioria segmentos da sociedade

Publicado em 24 de Outubro de 2022 às 11:19

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

24 out 2022 às 11:19
Renato Casagrande e Carlos Manato
Renato Casagrande e Carlos Manato Crédito: Arte Geraldo Neto
À frente na primeira pesquisa Ipec no Espírito Santo neste segundo turno, com 49% das intenções de voto,  o atual governador, Renato Casagrande (PSB), lidera também na maioria dos segmentos da sociedade pesquisados pelo instituto, criado por ex-executivos do Ibope Inteligência.
O atual mandatário tem desempenho mais expressivo entre os católicos, parcela do eleitorado em que detém 60% das intenções de voto, contra 33% do adversário, o ex-deputado federal Carlos Manato (PL). No cenário geral, Manato tem 40%.
Entre os evangélicos, o candidato do PL aparece na frente e alcança 56% das intenções de voto. Esse é o grupo em que Manato  possui maior vantagem —Casagrande tem 37% entre os evangélicos, uma diferença de 19 pontos percentuais.
A pesquisa foi feita entre os dias 19 e 21 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios capixabas. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

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O Ipec mostrou que o atual governador tem maior vantagem entre os eleitores do interior, com 53% contra 39% de Manato, uma diferença de 14 pontos percentuais. Na Região Metropolitana, o socialista ainda lidera, mas a diferença cai para cinco pontos: 46% contra 41%.
No recorte por raça/cor, Casagrande e Manato empatam entre os brancos, com 45% cada um. Entre o eleitorado que se declara preto/pardo, o atual governador tem 52%, contra 38% do candidato do PL. 
Já considerando o gênero, Casagrande lidera nos dois cenários. Entre os homens, tem 49% contra 40% de Manato. Já entre as mulheres, o atual governador pontuou 50%, e o ex-deputado, 41%.

RENDA

Um destaque da pesquisa é o recorte por renda familiar do eleitor. Casagrande tem um dos seus índices mais expressivos entre os eleitores com renda mensal familiar de até 1 salário mínimo.
Nesse grupo, o atual governador alcançou 59% das intenções de voto. Já Manato tem nessa faixa do eleitorado um dos seus piores desempenhos: 32%.

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Por outro lado, o candidato do PL lidera entre os eleitores que têm renda familiar superior a cinco salários mínimos. Nesse grupo, ele alcançou 55%, contra 41% de Casagrande.
Na faixa do eleitorado com renda de 2 a 5 salários, Manato ficou com 47% e Casagrande com 44%. Já entre em quem ganha entre 1 e 2 salários, o atual governador teve 51% e Manato 37%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 19 e 21 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04994/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-04574/2022.

Especificações técnicas

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