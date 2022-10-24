Casagrande se destaca entre católicos e pobres; Manato, entre evangélicos e ricos

Renato Casagrande e Carlos Manato Crédito: Arte Geraldo Neto

Entre os evangélicos, o candidato do PL aparece na frente e alcança 56% das intenções de voto. Esse é o grupo em que Manato possui maior vantagem —Casagrande tem 37% entre os evangélicos, uma diferença de 19 pontos percentuais.

A pesquisa foi feita entre os dias 19 e 21 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios capixabas. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

O Ipec mostrou que o atual governador tem maior vantagem entre os eleitores do interior, com 53% contra 39% de Manato, uma diferença de 14 pontos percentuais. Na Região Metropolitana, o socialista ainda lidera, mas a diferença cai para cinco pontos: 46% contra 41%.

No recorte por raça/cor, Casagrande e Manato empatam entre os brancos, com 45% cada um. Entre o eleitorado que se declara preto/pardo, o atual governador tem 52%, contra 38% do candidato do PL.

Já considerando o gênero, Casagrande lidera nos dois cenários. Entre os homens, tem 49% contra 40% de Manato. Já entre as mulheres, o atual governador pontuou 50%, e o ex-deputado, 41%.

RENDA

Um destaque da pesquisa é o recorte por renda familiar do eleitor. Casagrande tem um dos seus índices mais expressivos entre os eleitores com renda mensal familiar de até 1 salário mínimo.

Nesse grupo, o atual governador alcançou 59% das intenções de voto. Já Manato tem nessa faixa do eleitorado um dos seus piores desempenhos: 32%.

Por outro lado, o candidato do PL lidera entre os eleitores que têm renda familiar superior a cinco salários mínimos. Nesse grupo, ele alcançou 55%, contra 41% de Casagrande.

Na faixa do eleitorado com renda de 2 a 5 salários, Manato ficou com 47% e Casagrande com 44%. Já entre em quem ganha entre 1 e 2 salários, o atual governador teve 51% e Manato 37%.