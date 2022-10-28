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TRE-ES vai disponibilizar Disque-Eleições neste fim de semana

Com o serviço é possível obter informações sobre o processo eleitoral, tirar dúvidas sobre local de votação e saber como votar na urna eletrônica

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 15:06

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 out 2022 às 15:06
Testes das urnas eletrônicas
TRE-ES vai disponibilizar Disque-Eleições neste fim de semana Crédito: Fernando Madeira
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) vai disponibilizar, novamente, o Disque-Eleições 2022, neste fim de semana em que ocorre o segundo turno da disputa eleitoral. Os brasileiros retornam às urnas no domingo (30) para escolher um candidato a presidente. Já os moradores do Espírito Santo e de outros 11 Estados também terão de votar nos postulantes aos governos estaduais.
O Disque-Eleições disponibiliza informações básicas sobre o processo eleitoral e tem o objetivo de tirar dúvidas sobre local de votação e disponibilizar informações de como votar na urna eletrônica. Com o serviço, também é possível se informar sobre como  justificar o voto, saber sobre os cargos que estão na disputa e a ordem na urna eletrônica, número de título eleitoral, bem como os documentos obrigatórios para apresentação no dia da das eleições. 
Os eleitores poderão ligar gratuitamente para 0800 940-0808 no sábado (29), das 8h às 18h, e no domingo (30), das 6h às 18h, e tirar suas dúvidas. A Justiça Eleitoral do Espírito Santo pretende garantir a todos os eleitores do Estado o pleno direito ao exercício do voto, disponibilizando mais um instrumento de acessibilidade aos seus serviços.
TRE-ES vai disponibilizar Disque-Eleições neste fim de semana

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