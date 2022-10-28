TRE-ES vai disponibilizar Disque-Eleições neste fim de semana

O Disque-Eleições disponibiliza informações básicas sobre o processo eleitoral e tem o objetivo de tirar dúvidas sobre local de votação e disponibilizar informações de como votar na urna eletrônica. Com o serviço, também é possível se informar sobre como justificar o voto, saber sobre os cargos que estão na disputa e a ordem na urna eletrônica, número de título eleitoral, bem como os documentos obrigatórios para apresentação no dia da das eleições.