O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) vai disponibilizar, novamente, o Disque-Eleições 2022, neste fim de semana em que ocorre o segundo turno da disputa eleitoral. Os brasileiros retornam às urnas no domingo (30) para escolher um candidato a presidente. Já os moradores do Espírito Santo e de outros 11 Estados também terão de votar nos postulantes aos governos estaduais.
O Disque-Eleições disponibiliza informações básicas sobre o processo eleitoral e tem o objetivo de tirar dúvidas sobre local de votação e disponibilizar informações de como votar na urna eletrônica. Com o serviço, também é possível se informar sobre como justificar o voto, saber sobre os cargos que estão na disputa e a ordem na urna eletrônica, número de título eleitoral, bem como os documentos obrigatórios para apresentação no dia da das eleições.
Os eleitores poderão ligar gratuitamente para 0800 940-0808 no sábado (29), das 8h às 18h, e no domingo (30), das 6h às 18h, e tirar suas dúvidas. A Justiça Eleitoral do Espírito Santo pretende garantir a todos os eleitores do Estado o pleno direito ao exercício do voto, disponibilizando mais um instrumento de acessibilidade aos seus serviços.
TRE-ES vai disponibilizar Disque-Eleições neste fim de semana