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Segundo turno

Ipec: 1 em cada 10 eleitores no ES pode mudar de voto para o governo

Segundo pesquisa, 90% dos eleitores estão decididos quanto ao voto para governador do Estado. Outros 10% ainda não fizeram a escolha

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 19:34

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

29 out 2022 às 19:34
Parcela dos eleitores ainda pode mudar de voto na última hora
Parcela dos eleitores ainda pode mudar de voto n última hora Crédito: Arte: Geraldo Neto
Faltando um dia para os capixabas voltarem às urnas para escolher quem será o governador do Espírito Santo, 10% admitem não ter decisão definitiva sobre quem será seu candidato.
Isso significa que um em cada dez eleitores do Estado poderá mudar de ideia até o momento do voto, neste domingo (30). Os dados são da pesquisa Ipec feita a pedido da TV Gazeta e divulgada neste sábado (29).
No levantamento anterior, publicado em 21 de outubro, o percentual de indecisos era de 14%, ou seja, caiu quatro pontos percentuais em relação à pesquisa mais recente.
Ainda assim, segundo o Ipec, essa proporção de indecisos pode trazer movimentações de última hora.

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Ainda de acordo com o instituto, o governador e candidato à reeleição Renato Casagrande (PSB) tem 53% dos votos válidos contra 47% do ex-deputado federal Carlos Manato (PL) na disputa pelo governo do Espírito Santo.
Os candidatos estão tecnicamente empatados no extremo da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
O Ipec é o instituto de pesquisa criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, que encerrou as suas atividades em 2021.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral TV Gazeta/Ipec foi realizada entre os dias 27 e 29 de outubro, com 800 entrevistas em 29 municípios. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02718/2022, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BR-07761/2022.

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