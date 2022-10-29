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Eleições 2022

Casagrande e Manato evitam ataques e destacam família no último dia na TV

Último dia da propaganda eleitoral no rádio e na TV dos candidatos ao governo do Espírito Santo foi leve, depois de um segundo turno marcado por troca de ofensas e ataques
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

28 out 2022 às 22:33

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 22:33

Casagrande e Manato no último horário eleitoral na TV do segundo turno, nesta sexta-feira (28)
Casagrande e Manato no último horário eleitoral na TV do segundo turno, nesta sexta-feira (28) Crédito: Reprodução
Casagrande e Manato evitam ataques e destacam família no último dia na TV
A campanha dos candidatos a governador do Espírito Santo no horário eleitoral gratuito foi encerrada nesta sexta-feira (28) de maneira diferente da que os eleitores se depararam ao longo do segundo turno: sem ataques e ofensas, com foco nos próprios candidatos e não em seus adversários. Os candidatos ao governo do Estado Renato Casagrande (PSB), que tenta se reeleger, e o ex-deputado federal Carlos Manato (PL) também aproveitaram para mostrar suas famílias em suas despedidas das eleições 2022.
A propaganda de Casagrande foi iniciada com uma explicação ao eleitor sobre como votar para governador no próximo domingo (30).  Em seguida, foram exibidos de forma resumida depoimentos de moradores do Estado e de pessoas que participaram de cursos realizados pelo atual governo que já haviam aparecido ao longo da campanha eleitoral e o narrador destacou que "mudança boa é aquela que muda para melhor, sem botar em risco tudo o que conquistamos até agora".
Em seu depoimento, o atual governador do Estado ressaltou o compromisso de governar para todos os capixabas, os que pensam como ele e os que pensam diferentes. Logo depois, frisou que quer melhorar a vida das famílias, porque "não existe nada mais importante e valioso do que a família". "E falo isso não como o governador Casagrande, mas como José Renato, marido da Virgínia, pai da Milla e do Vitor e avô do Cauã", disse, enquanto imagens dele com a família eram exibidas.
Para finalizar, Casagrande destacou que trabalhou muito para conseguir organizar o Estado. "Nesse domingo, os capixabas vão às urnas para decidir se continuamos avançando ou se vamos caminhar para um retrocesso. Eu acredito, de verdade, que todo mundo merece uma oportunidade, menos os oportunistas. Esses estão aí exatamente para acabar com as suas oportunidades", afirmou, sem mencionar o nome do adversário.

Depoimentos de familiares

Enquanto eram exibidas imagens do candidato do PL a governador tomando café da manhã com a esposa, a deputada federal Soraya Manato (PTB), a narração destacava que "família precisa ser preservada e isso não tem nada de ideológico". Na sequência, foram mostrados depoimentos da irmã de Manato, Heloísa Manato, contando a história de vida da família, da filha do candidato, Bruna Manato, e da mãe dele, Thereza Buteri Manato, que encerrou dizendo que acredita que o filho vai conseguir ser eleito porque "ele é guerreiro". Já a irmã destacou que "o mais bacana é que ele (Manato) está aliado a (Jair) Bolsonaro", em referência à aliança com o atual presidente da República.
Na sua vez de falar, o candidato do PL ao governo do Estado enfatizou que o futuro do Estado será decidido no próximo domingo (30) e a decisão soberana será do povo. "Estamos todos ansiosos por um futuro melhor. Hoje já me sinto uma pessoa realizada. A força do povo mostrou que o Espírito Santo não é só de um grupo político. Mostramos que é possível vencer, apesar da máquina, do poder pelo poder", comentou Manato.
O ex-deputado federal ainda conclamou seus apoiadores a vestirem verde e amarelo no domingo e a mostrarem "que a perpetuação do poder é um dos maiores problemas da sociedade" e que "não tolera mais corrupção".

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