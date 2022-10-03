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Eleições 2022

Quem é Casagrande, que disputa o segundo turno ao governo do ES?

Atual governador do Estado, o candidato tenta reeleição no comando do Palácio Anchieta
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 

02 out 2022 às 22:21

Publicado em 02 de Outubro de 2022 às 22:21

Casagrande com apoiadores em comitê
Casagrande vai em busca do terceiro mandato como governador Crédito: Vitor Jubini
Em busca do terceiro mandato, Renato Casagrande vai para o segundo turno na disputa pelo governo do Espirito Santo com 46,94% dos votos dos capixabas. Será a primeira vez, desde 1994, que o embate pelo comando do Palácio Anchieta será decidido em um segundo turno, marcado para 30 de outubro.
Natural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, Renato Casagrande tem 61 anos e é graduado em Engenharia Florestal e em Direito. Começou sua trajetória política em 1979, quando se filiou ao Partido Comunista do Brasil (PCdoB), ainda na faculdade. Em 1982, migrou para o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Cinco anos depois, mudou para o Partido Socialista Brasileiro (PSB), onde está filiado há 35 anos. Durante os anos 1980, foi secretário de Desenvolvimento Rural de Castelo.
A partir dos anos 1990, foi eleito deputado estadual (1991-1994); vice-governador na administração Vitor Buaiz (PT), entre 1995 e 1998; deputado federal (2003-2006); e senador (2007-2010). Assumiu o comando do Palácio Anchieta pela primeira vez em 2011. Em 2014, não conseguiu a reeleição, em disputa vencida por Paulo Hartung (MDB). Mas voltou à disputa em 2018, quando saiu vitorioso e reassumiu o governo do Estado.
Agora, concorre ao governo do Estado em uma coligação suprapartidária, que reúne do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Progressistas (PP). O vice na chapa é o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB).
Em seu plano de governo para 2023, apresenta 100 propostas divididas entre as áreas de Meio Ambiente (32), Saúde/Assistência Social (18), Educação/Cultura (17), Obras e Infraestrutura (12), Segurança (9) e Transporte (5). 

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