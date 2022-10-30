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Eleições 2022

Seções eleitorais registram filas na primeira hora de votações no ES

Em compensação, segundo relatos, o acesso às seções está sendo mais rápido do que foi no primeiro turno, realizado no dia 2
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

30 out 2022 às 09:43

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 09:43

Na Emef Alberto de Almeida, em Santo Antônio, Vitória, eleitores enfrentam filas para votar na seção 674
Na Emef Alberto de Almeida, em Santo Antônio, Vitória, eleitores enfrentam filas para votar na seção 674 Crédito: Reinaldo Fonseca
Na primeira hora de votação neste domingo (30), eleitores voltaram a enfrentar filas para votar na Grande Vitória. Em algumas seções eleitorais, dezenas de pessoas aguardavam, por volta das 9 horas, para escolher um candidato a governador do Estado e presidente da República.

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Em compensação, segundo relatos, o acesso às seções está sendo mais rápido do que foi no primeiro turno, realizado no dia 2. “Acredito que isso está ocorrendo devido ao número reduzido de candidatos. Além disso, até agora, as urnas não deram defeito e há menos presença de idosos”, relatou Anderson Patuzzo, 47 anos, que vota na seção 674 da Emef Alberto de Almeida, em Santo Antônio, na Capital.
Movimento de eleitores na Escola São Domingos, Vitória
Movimento de eleitores na Escola São Domingos, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva/AG
No colégio Clotilde Rato, em Bairro de Fátima, na Serra, os eleitores que aguardam nas filas reclamam do calor. Também foi registrada movimentação intensa na Escola São Domingos, em Vitória.
Filas no colégio Clotilde Rato, em bairro de Fátima, na Serra Crédito: Leitor/A Gazeta
Na EMEF Prof. Vercenilio da Silva Pascoal, em Joana D'arc, na Capital, a espera para votar chega a meia hora em algumas seções, enquanto outras estão praticamente vazias.

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