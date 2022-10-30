Seções eleitorais registram filas na primeira hora de votações no ES

Na Emef Alberto de Almeida, em Santo Antônio, Vitória, eleitores enfrentam filas para votar na seção 674 Crédito: Reinaldo Fonseca

Na primeira hora de votação neste domingo (30), eleitores voltaram a enfrentar filas para votar na Grande Vitória. Em algumas seções eleitorais, dezenas de pessoas aguardavam, por volta das 9 horas, para escolher um candidato a governador do Estado e presidente da República.

Em compensação, segundo relatos, o acesso às seções está sendo mais rápido do que foi no primeiro turno, realizado no dia 2. “Acredito que isso está ocorrendo devido ao número reduzido de candidatos. Além disso, até agora, as urnas não deram defeito e há menos presença de idosos”, relatou Anderson Patuzzo, 47 anos, que vota na seção 674 da Emef Alberto de Almeida, em Santo Antônio, na Capital.

Movimento de eleitores na Escola São Domingos, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva/AG

No colégio Clotilde Rato, em Bairro de Fátima, na Serra, os eleitores que aguardam nas filas reclamam do calor. Também foi registrada movimentação intensa na Escola São Domingos, em Vitória.

Filas no colégio Clotilde Rato, em bairro de Fátima, na Serra Crédito: Leitor/A Gazeta