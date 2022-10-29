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Eleições 2022

Urnas eletrônicas já estão nos locais de votação no ES, diz TRE

Distribuição dos equipamentos começou na manhã deste sábado (29). Ao todo, são 10.096 urnas eletrônicas que serão usadas de Norte a Sul do Estado

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 19:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2022 às 19:37
Testes das urnas eletrônicas
No Espírito Santo, serão utilizadas 10.096 urnas eletrônicas Crédito: Fernando Madeira
O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Espírito Santo informou que todas as urnas eletrônicas, que serão utilizadas neste domigo (30) segundo turno das eleições 2022, estão em seus respectivos locais de votação. A distribuição dos equipamentos começou na manhã deste sábado (29).
Às 15h30, o TRE realizou a Cerimônia de Emissão da Zerésima, comprovando que todas as urnas do estado não possuem nenhum voto registrado.
Se algum eleitor tiver dúvidas sobre local de votação, número do título, ordem de votação, como fazer para justificar o voto e quais documento levar, o TRE-ES disponibilizou o Dique-Eleições pelo número 0800 940-0808, que funcionará neste domingo de 6h às 18h.
"As urnas são programadas para funcionar só no dia votação, às 7 horas, com emissão da zerésima e identificação dos mesários. O relógio da urna precisa ser verificado. A gente ainda pode ter algumas urnas sendo preparadas na sexta-feira, para substituição de qualquer urna que apresente problema", explicou a integrante do Grupo de Trabalho de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) Rosiane Marrochi.
A votação do segundo turno será realizada em todo o Brasil das 8h às 17 horas, no horário de Brasília. No Espírito Santo, os eleitores vão votar para governador e depois para presidente.
DADOS NO ESPÍRITO SANTO
  • Número de eleitores: 2.921.506
  • Mesários(as): 35.644
  • Locais de votação: 1.702
  • Seções de votação: 9.239
  • Urna Eletrônica: 9.239 urnas eletrônicas nas seções + 857 urnas de contingência
  • Total: 10.096 urnas eletrônicas
(Com informações de g1 ES)

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