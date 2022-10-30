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Eleições no ES

Fiscal partidária causa tumulto em seção eleitoral de Linhares

A filiada do PL pediu para conferir a zerésima de uma das seções por volta das 10 horas, mas a verificação deveria ter sido feita às 8 horas. Segundo relatos, na sequência, gritou o nome de candidatos do partido

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 13:45

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

30 out 2022 às 13:45
Fiscal partidária causa tumulto em seção eleitoral de Linhares
Fiscal partidária causa tumulto em seção eleitoral de Linhares Crédito: Isaac Ribeiro
Um tumulto foi registrado na Escola Marília de Rezende, no bairro Interlagos, em Linhares, por volta das 10h30 deste domingo (30), quando uma fiscal partidária do PL pediu para conferir a zerésima de uma das seções. A zerésima é o documento emitido antes do início da votação, mostrando que não existe voto registrado na urna eletrônica para nenhum dos candidatos da disputa. O juiz eleitoral do município precisou ser acionado.
Conforme apurou o repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta, a fiscal foi orientada que o direito de conferir o relatório deveria ter sido exercido às 8 horas, no momento de inicialização das urnas. Ainda assim, ela recebeu a autorização, sob a condição de que não atrapalhasse o funcionamento das seções.
Entretanto, de acordo com os mesários e testemunhas no local, a mulher tirou foto dentro da seção e saiu da sala gritando o nome dos candidatos representados por ela. Diante da situação, os mesários acionaram o juiz eleitoral, fato que foi confirmado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), que destacou que o magistrado “tomará as medidas cabíveis após o encerramento da votação no município.”
Após o incidente, a médica Mayra Capila, a fiscal partidária envolvida no episódio, concedeu uma breve entrevista no local, declarando: “Vamos seguir firme. Votem, votem com calma, com seriedade. Nunca foi uma eleição tão séria”. Entretanto, não deu detalhes sobre a conversa com o juiz, que durou cerca de meia hora.
A reportagem tenta contato com a médica, via telefone, para buscar mais detalhes, mas ainda não houve retorno.
No local, o fiscal do PSB, Gilson Lima, declarou que a escola será monitorada pelo partido durante o resto do pleito, para evitar novos tumultos.

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