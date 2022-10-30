Manato acredita que vai vencer eleição no ES e que Bolsonaro será reeleito

O candidato Carlos Manato (PL) chegou para voltar no Colégio Darwin, em Jardim da Penha, Vitória, por volta das 10h15. Ele afirmou estar otimista com o resultado das urnas.

“Estou otimista, tanto aqui como no presidente Bolsonaro. Confiante no voto 22 hoje aqui e para presidente da República. A eleição está transcorrendo muito calma. Vai dar tudo certo”, comentou.

Carlos Manato vota em Vitória

Manato estava acompanhado da esposa deputada federal Soraya Manato (PTB), do vice Bruno Lourenço (PTB), do senador eleito Magno Malta (PL) e do deputado estadual Capitão Assunção (PL).

Carlos Manato (PL) tem 65 anos, é médico e foi deputado federal por quatro mandatos (2003-2018). Ele é natural de Alegre e casado com a deputada federal Soraia Manato (PTB) e tem dois filhos. Foi candidato ao governo do Estado em 2018 e ficou em 2º lugar.