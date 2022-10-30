TSE libera polícias de divulgarem registros criminais durante votação

Prédio do TSE, em Brasília Crédito: LR Moreira / TSE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, esclareceu neste domingo (30) que a Polícia Federal (PF) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública podem divulgar os balanços das operações realizadas no segundo turno.

Segundo informações do Tribunal Eleitoral (TSE) a decisão que restringe a divulgação dos resultados das operações não inclui o sistema de Cortéx de dados de segurança – que utiliza inteligência artificial para leitura de placas das câmeras de monitoramento dos municípios – e, nem aqueles monitorados a partir do Centro Integrado de Comando e Controle.

O TSE apenas restringiu a divulgação de operações específicas que contém imagens e entrevistas que possam influenciar no pleito eleitoral.

O TSE também esclarece que é equivocada a nota divulgada pelo Ministério da Justiça, no qual declarava a proibição de ações sobre prevenção e repressão a crimes eleitorais.

O ministro proibiu ontem a PF de repassar informações sobre ações relacionadas às eleições e deixou expresso que o descumprimento da decisão poderia gerar a responsabilização do diretor-geral da corporação por desobediência e crime eleitoral

Em despacho nesta manhã, Moraes esclareceu que os boletins do Centro Integrado de Comando e Controle e do sistema Córtex podem ser divulgados, assim como ocorreu no primeiro turno.

"Chamo o feito à ordem para esclarecer que as divulgações de resultados de operações por parte da Polícia Federal , relacionadas às eleições, não atingem o sistema Cortéx de dados de segurança, utilizado pela Polícia Federal , nem mesmo aqueles monitorados a partir do Centro Integrado de Comando e Controle", escreveu.

Mais cedo, o Ministério da Justiça informou que 500 mil agentes das forças de segurança estão nas ruas, mas que a divulgação dos dados estava proibida por ordem do presidente do TSE.

PF disse em nota que sempre repassou as informações sobre os trabalhos realizados no dia da eleição para "cumprir com o princípio constitucional da transparência", mas que cumpriria a decisão.