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Eleições 2022

Lula vota e afirma: 'hoje é o dia mais importante da minha vida'

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo, por volta das 9h20, onde recebeu aplausos de apoiadores

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 10:04

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

30 out 2022 às 10:04
Lula vota em São Bernardo do campo
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à  Presidência vota na Escola João Firmino, em São Bernardo do Campo Crédito: Marlene Bergamo/Folhapress
O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, votou por volta das 9h20 na Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo (ABC Paulista), seu berço político, para votar. Apoiadores receberam o petista com aplausos e gritos de "ô lê, ô lê, ô lá, Lula, Lula".
À frente da disputa pelo Palácio do Planalto neste segundo turno, mas com margem apertada nas pesquisas em relação ao adversário Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente está acompanhado da esposa, a socióloga Janja, do vice, Geraldo Alckmin (PSB) e de seu candidato a governador de São Paulo, Fernando Haddad (PT)
O deputado federal André Janones (Avante-MG), expoente da campanha petista nas redes sociais, e os deputados federais eleitos Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Marina Silva (Rede-SP) também acompanham.
Após votar, Lula concederá uma coletiva de imprensa no local. A partir das 17 horas, acompanhará a apuração dos votos em um hotel da capital paulista. Se sair vitorioso da disputa e tornar-se presidente eleito, participará, à noite, de ato na Avenida Paulista.

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