Casagrande vence em cidade-chave em que prefeito não se posicionou

Renato Casagrande(PSB), reeleito governador do Espírito Santo, comemora. Ao lado dele, a vice-prefeita de Vitória, Capitã EstéfaneCrédito: Vitor Jubini
O governador Renato Casagrande (PSB) contou com o apoio da maioria dos prefeitos das cidades do Espírito Santo. E venceu, no segundo turno, na maioria delas – 61, entre 78. O eleitorado concentra-se, principalmente, na Grande Vitória. Na região, o socialista contou com o reforço de Arnaldinho Borgo (Podemos), de Vila Velha; Euclério Sampaio (União Brasil), de Cariacica; e Sérgio Vidigal (PDT), da Serra.
Aliados também pediram votos para o socialista em Viana, comandada por Wanderson Bueno (Podemos) e Guarapari, com Edson Magalhães (PSDB). O governador venceu em todos esses municípios, com exceção de Guarapari.
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), entretanto, faz oposição a Casagrande. O republicano não se posicionou sobre a corrida ao Palácio Anchieta. Nem no primeiro nem no segundo turno.
Outros nomes do partido do prefeito, como o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, subiram no palanque de Manato (PL).
E foi justamente na Capital que Casagrande teve a vitória mais elástica, entre as cidades da Grande Vitória: 58,8% contra 41,2%. São 17,6 pontos percentuais de diferença.
Em Vila Velha, em que Arnaldinho teve participação ativa na campanha do governador, por exemplo, a vitória veio com 3,8 pontos de diferença. Claro que não se pode creditar o resultado apertado ao prefeito. É uma soma de fatores.
Em caso de vitória do candidato do PL, o grupo dele poderia vir forte na disputa pela Prefeitura de Vitória em 2024, com o deputado estadual Capitão Assumção ou o deputado federal eleito Gival da Federal. Aliás, esses nomes seguem no páreo.
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.