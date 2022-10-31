Casagrande vence em cidade-chave em que prefeito não se posicionou

Renato Casagrande(PSB), reeleito governador do Espírito Santo, comemora. Ao lado dele, a vice-prefeita de Vitória, Capitã Estéfane Crédito: Vitor Jubini

Aliados também pediram votos para o socialista em Viana, comandada por Wanderson Bueno (Podemos) e Guarapari, com Edson Magalhães (PSDB). O governador venceu em todos esses municípios, com exceção de Guarapari.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), entretanto, faz oposição a Casagrande. O republicano não se posicionou sobre a corrida ao Palácio Anchieta. Nem no primeiro nem no segundo turno.

Outros nomes do partido do prefeito, como o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, subiram no palanque de Manato (PL).

E foi justamente na Capital que Casagrande teve a vitória mais elástica, entre as cidades da Grande Vitória: 58,8% contra 41,2%. São 17,6 pontos percentuais de diferença.

Em Vila Velha, em que Arnaldinho teve participação ativa na campanha do governador, por exemplo, a vitória veio com 3,8 pontos de diferença. Claro que não se pode creditar o resultado apertado ao prefeito. É uma soma de fatores.

A capitã da reserva da Polícia Militar há tempos está distante politicamente de Pazolini.

Se o prefeito se juntasse a Manato, como a coluna analisou , poderia se deparar com um palanque apertado.

Em caso de vitória do candidato do PL, o grupo dele poderia vir forte na disputa pela Prefeitura de Vitória em 2024, com o deputado estadual Capitão Assumção ou o deputado federal eleito Gival da Federal. Aliás, esses nomes seguem no páreo.

A reeleição de Casagrande, de qualquer forma, não é boa notícia para o prefeito, que chegou a acusar o governo estadual, sem citar nomes, de fraude em licitação , com certo atraso e em pleno ano eleitoral. A denúncia ficou mal explicada. Foi feita em maio e, de lá pra cá, esmoreceu.

UM ACERTO DE PAZOLINI

Antes da votação no segundo turno, um aliado de Pazolini disse à coluna que, na avaliação do prefeito, a lógica do pleito estadual seria igual à aplicada na disputa municipal de 2020.

Os eleitores não iriam transpor para o plano local o posicionamento nacional. Ou seja, não é apenas por ser bolsonarista que alguém seria eleito.

Esse seria o motivo, de acordo com esse aliado, para o prefeito não apostar publicamente as fichas em Manato, apesar de não ser entusiasta de Casagrande.

Isso e a questão da eleição de 2024, que resultaria em um palanque manatista congestionado, como já observado aqui.

DERROTAS NAS CIDADES NATAIS

Assim como no primeiro turno, o governador perdeu em Castelo, sua cidade natal. Mas o placar foi apertado: 50,06% para Manato e 49,4% para o socialista.

O candidato do PL perdeu em Alegre, onde nasceu. Isso também ocorreu no primeiro turno. Desta vez o resultado foi o seguinte: 55% a 45%.

A CIDADE MAIS CASAGRANDISTA E A MAIS MANATISTA