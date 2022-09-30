Contorno do Mestre Álvaro: caminho cada vez mais longo para o fim da obra

A novela tem quase uma década: com o contrato assinado em 2014, problemas ligados à burocracia e à imprecisão do projeto atrasaram as obras durante cinco anos. Com a ordem de serviço enfim assinada em 2019, a previsão inicial para a conclusão era em 2021.

Oficialmente, de acordo com a pasta, a obra está com 57% de execução. Significa que, desde 2019, pouco mais da metade do projeto saiu efetivamente do papel. Fica difícil crer que, em menos de um ano e meio, haja empenho suficiente para concluir o Contorno do Mestre Álvaro. Sobretudo em um cenário de falta de recursos. Em fevereiro, o prefeito da Serra informava que eram necessários R$ 90 milhões para a finalização. Os recursos usados até hoje vieram, em boa parte, de emendas parlamentares da bancada federal capixaba. Os recursos destinados pela União, no orçamento do Dnit, foram reduzidos.