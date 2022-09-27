Desabamento de prédio no Centro de Vitória: não foi por falta de aviso

Afinal, os sinais de que havia riscos estavam todos ali. A prefeitura afirmou que vai apurar se a estrutura que desabou foi derrubada por acidente ou de forma intencional — o que seria irregular, uma vez que só havia autorização para demolir a marquise, após a autuação do proprietário na semana passada. A condução desse caso foi confusa e evidentemente fracassada, o que se comprovou no momento em que a estrutura colapsou no domingo. Não foi por falta de aviso.