O que pensar sobre o que pensam os candidatos ao governo do ES?

Quando as perguntas são mais específicas, as respostas, para serem satisfatórias, precisam ser objetivas, sem os rodeios tão comuns em período eleitoral. O eleitor é prático: quer ação, não elucubração. Cada candidato teve um limite para a resposta de 600 caracteres: obviamente um pequeno espaço para uma dissertação, mas o suficiente para pontuar o que pretende fazer se for eleito para o Palácio Anchieta. Dava até para dizer "como" pretende fazer.

Em alguns tópicos ligados às áreas que são atribuições do governo estadual, como abandono escolar, os pleiteantes ao Palácio mostraram um discurso quase alinhado no que diz respeito aos desafios da educação e a busca por qualidade. O mesmo alinhamento apareceu no tema "guerra de facções", sem grandes variações de propostas, a maior parte delas estruturantes. Já sobre o futuro da Terceira Ponte, cuja concessão se encerra em dezembro de 2023, e a superlotação do Transcol, no geral as respostas deixaram a desejar. Assim como o futuro do Cais das Artes.