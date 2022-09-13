Eleitor, esta é a chance de conhecer seu candidato para valorizar seu voto

Combate à violência, geração de empregos, avanço educacional, modernização logística, acesso à saúde de qualidade. No Espírito Santo, das necessidades essenciais dos cidadãos ao estímulo a investimentos que podem alavancar a produtividade e gerar riquezas, há desafios que não podem ser ignorados por quem concorre a um cargo público nestas eleições.
A Rede Gazeta, nesta semana, coloca os candidatos ao governo estadual e ao Senado para falar. Enquanto a apresentadora Rafaela Marquezini, da TV Gazeta, entrevista candidatos ao governo no ES 1, a colunista Letícia Gonçalves inicia sabatina com os pleiteantes à vaga no Senado, pelo site A Gazeta. Aquele momento do ano eleitoral no qual o jornalismo se coloca a serviço da democracia, por dar voz a quem se propõe a executar e/ou elaborar as políticas públicas que vão impactar a vida do cidadão.
O eleitor é o maior beneficiado. É a oportunidade de confrontar propostas, ideias e posturas para escolher aquelas que mais se encaixam em seus anseios. Quem vai votar em 2 de outubro pode avaliar o compromisso dos candidatos com a coletividade, o nível do conhecimento de cada um sobre os problemas que mais afetam a sociedade capixaba e o desenvolvimento do Estado. Um eleitor atento é um eleitor poderoso, por qualificar o próprio voto.
Após um visível desgaste nos últimos anos, parece haver um desejo de reencontro com a boa política, aquela que possibilita os consensos que serão o motor das decisões e das escolhas de rotas para o país e, no caso, o Espírito Santo. Um Estado com um potencial tremendo, mas que ainda encontra obstáculos tanto econômicos quanto sociais. O eleitor é responsável por suas escolhas.
O encontro dos candidatos com as jornalistas da Rede Gazeta é uma contribuição qualificada para as boas escolhas. Millôr Fernandes dizia que “a diferença entre a galinha e o político é que o político cacareja e não bota o ovo”. Nesta semana, os candidatos terão o microfone na mão para fazerem bom uso de suas palavras e compromissos com o Espírito Santo. Só cabe a eles mostrarem como serão capazes de fugirem à regra eternizada pelo humorista.