Eleitor, esta é a chance de conhecer seu candidato para valorizar seu voto

Palácio Anchieta, sede do governo estadual no ES Crédito: Hélio Filho / Secom

Combate à violência, geração de empregos, avanço educacional, modernização logística, acesso à saúde de qualidade. No Espírito Santo, das necessidades essenciais dos cidadãos ao estímulo a investimentos que podem alavancar a produtividade e gerar riquezas, há desafios que não podem ser ignorados por quem concorre a um cargo público nestas eleições.

O eleitor é o maior beneficiado. É a oportunidade de confrontar propostas, ideias e posturas para escolher aquelas que mais se encaixam em seus anseios. Quem vai votar em 2 de outubro pode avaliar o compromisso dos candidatos com a coletividade, o nível do conhecimento de cada um sobre os problemas que mais afetam a sociedade capixaba e o desenvolvimento do Estado. Um eleitor atento é um eleitor poderoso, por qualificar o próprio voto.

Após um visível desgaste nos últimos anos, parece haver um desejo de reencontro com a boa política, aquela que possibilita os consensos que serão o motor das decisões e das escolhas de rotas para o país e, no caso, o Espírito Santo. Um Estado com um potencial tremendo, mas que ainda encontra obstáculos tanto econômicos quanto sociais. O eleitor é responsável por suas escolhas.