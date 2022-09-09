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Eleições 2022

Colunista de A Gazeta entrevista candidatos ao Senado pelo ES

Sabatinas vão ocorrer entre os dias 13 e 16 de setembro, das 19h às 19h30; veja a agenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2022 às 18:50

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 18:50

Letícia Gonçalves entrevistará candidatos ao Senado do ES
Letícia Gonçalves entrevistará candidatos ao Senado do ES Crédito: Arte Geraldo Neto
Os eleitores capixabas terão a oportunidade de conhecer melhor os candidatos ao Senado pelo Espírito Santo entre os dias 13 e 16 de setembro, quando eles vão ser sabatinados pela colunista de Política de A Gazeta, Letícia Gonçalves. As entrevistas serão realizadas das 19h às 19h30 e terão transmissão ao vivo pelo site A Gazeta, bem como pelas páginas do veículo no Facebook, no Instagram e no YouTube. 
Foram convidados a participar das sabatinas os candidatos de partidos que têm ao menos cinco parlamentares no Congresso Nacional. As entrevistas vão seguir a ordem da pontuação na última pesquisa Ipec, divulgada no dia 2 de setembro.
Para definir quem seria o candidato a abrir a série de sabatinas, já que Magno Malta (PL) e Rose de Freitas (MDB) aparecem empatados na  última pesquisa Ipec, foi considerado como critério de desempate a aliança com o maior número de assentos no Congresso Nacional. Portanto, Rose de Freitas será a primeira entrevistada (veja agenda mais abaixo).
No entanto, no domingo (11), o candidato Magno Malta, que foi internado recentemente devido a uma gastrite aguda, informou que não participará da sabatina, devido a compromissos de campanha na segunda (12) e na terça-feira (13). Com isso, a série de entrevistas, que começaria nesta segunda-feira (12), terá início na terça (13), com a conversa com os candidatos ocorrendo em sequência durante a semana. A mudança mantém a ordem de entrevistas dos candidatos de acordo com a pontuação alcançada na última pesquisa Ipec.

COMO VAI SER 

Os candidatos vão responder a perguntas que permitam que se apresentem, falem do que pretendem fazer caso sejam eleitos e também a questionamentos críticos envolvendo suas trajetórias, atuação política e propostas.
A colunista Letícia Gonçalves chama a atenção para o fato de o eleitor definir o voto para senador aos “45 minutos do segundo tempo”, como mostrou a sondagem espontânea da pesquisa Ipec, em que 75% dos entrevistados disseram não saber em quem votariam para o Senado ou preferiram não opinar.
“A sabatina tem o objetivo de ajudar, nessa reta final, faltando menos de um mês para a eleição, as pessoas a definirem o voto. São nove candidatos ao Senado, vamos ouvir parte deles, de acordo com os critérios relatados, e o nosso objetivo é ajudar nessa escolha”, destaca a colunista.
Para o diretor corporativo de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, os questionamentos aos candidatos no formato de sabatina vão permitir aos eleitores conhecer qual o trabalho de um senador, o que propõem e o pensamento deles para conduzir suas ações.
“Precisamos saber o que pensam em relação a temas que mexem com a nossa vida, como orçamento, orçamento secreto, conduta ética, enfim as responsabilidades de uma pessoa pública com o seu país e com o seu povo”, pontua Abdo Chequer.
Caso o candidato não compareça no dia determinado, será divulgada uma nota informando que ele confirmou participação e não compareceu, perdendo o direito de participar em outra data.

ORDEM DAS ENTREVISTAS DOS CANDIDATOS AO SENADO:

  • Terça-feira (13): Rose de Freitas (MDB)
  • Quarta-feira (14): Erick Musso (Republicanos)
  • Quinta-feira (15): Nelson Junior (Avante)
  • Sexta-feira (16): Gilberto Campos (Psol)

Atualização

12/09/2022 - 1:30
A segunda-feira (12) e a terça-feira (13) estavam reservadas aos candidatos que aparecem empatados em primeiro lugar na última pesquisa Ipec, Rose de Freitas e Magno Malta. O candidato Magno Malta informou que não participará da sabatina, devido a compromissos de campanha nos dois dias. Com isso, a série de entrevistas, que começaria nesta segunda, terá início na terça, mantendo a ordem dos candidatos de acordo com a pontuação alcançada na última pesquisa Ipec. Serão entrevistados em sequência: Rose de Freitas (MDB), na terça-feira (13); Erick Musso (Republicanos), na quarta-feira (14); Nelson Junior (Avante), na quinta-feira (15); e Gilberto Campos (Psol), na sexta-feira (16).

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