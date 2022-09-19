Audiência do ES 1 com candidatos ao governo mostra que eleitor está atento

O interesse do eleitor capixaba nas eleições 2022 ganhou mais um parâmetro na semana passada, quando o ES 1, o telejornal da TV Gazeta, reservou 25 minutos para realizar entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. O segmento nos quais as propostas de cada um foram expostas se manteve líder de audiência, mostrando que o eleitor quer saber como se comportam e o que defendem para melhorar as condições sociais e econômicas do Espírito Santo nos próximos quatro anos.
O eleitor — quando falamos assim parece se tratar de uma entidade genérica, mas cada um deles carrega seus anseios que alimentam os interesses coletivos — está mais consciente do seu papel na democracia. Por mais que carregue críticas e desilusões, a cada novo ciclo eleitoral se faz presente para que a escolha dos nomes para cada cargo não seja só movida por paixões, mas equilibrada pela racionalidade que o processo eleitoral exige.
A Rede Gazeta tradicionalmente se engaja no compromisso de levar informação de qualidade no período eleitoral, por compreender o próprio papel e o alcance de seus veículos. O sucesso das entrevistas realizadas pela apresentadora Rafaela Marquezini, pautadas pela imparcialidade, comprova que os eleitores reconhecem essa credibilidade na hora de se informarem sobre cada candidato.
Os demais veículos também se prepararam com eventos e conteúdo especial para ajudar o eleitor a formatar suas escolhas. Na semana passada, a colunista Letícia Gonçalves esteve à frente da sabatina com os candidatos ao Senado. E a partir desta segunda-feira (19) os candidatos ao governo voltam a marcar presença na Rede Gazeta, agora para a sabatina da CBN Vitória e do site A Gazeta.
Uma ferramenta com o perfil dos candidatos acabou de ser lançada, juntando-se aos trabalhos de checagem jornalística para combater a desinformação e a divulgação de pesquisas eleitorais, que ajudam a mostrar o comportamento dos eleitores.
Está claro que a população quer saber e conhecer as ideias e propostas dos candidatos, e a Rede Gazeta está sempre atenta a essa demanda. Um interesse que tende a crescer nesta reta final, e é importante que seja assim. A democracia está viva e pulsa mais forte quando a sociedade está atenta e participativa.