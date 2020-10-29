Vídeo mostra homem sendo atingido por queda de marquise em Vitória

Vídeo mostra momento em que marquise desabe e atinge camelô na Praça Oito, em Vitória Crédito: Reprodução

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No começo da noite desta quinta-feira (29), a reportagem de A Gazeta conseguiu fazer contato com a esposa de Willian, que está acompanhando o vendedor no hospital. Ela afirmou que William passa bem, realizou exames que não detectaram uma lesão grave na cabeça e que ele deve ter alta do hospital ainda hoje.

O DESABAMENTO

TV Gazeta, um camelô foi atingido e teve ferimentos na cabeça. Ele foi atendido por uma ambulância do Samu e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. A marquise de um imóvel desabou na Praça Oito, no Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (29) . De acordo com informações da, um camelô foi atingido e teve ferimentos na cabeça. Ele foi atendido por uma ambulância do Samu e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.

Segundo testemunhas, a parte da estrutura que foi ao chão caiu em cima do homem. Ele teve um corte na cabeça, sangrou muito, mas foi socorrido e levado lúcido pela ambulância do Samu. O camelô foi identificado como Willian Barbosa, de 44 anos. Ele é de Governador Valadares, mas se mudou para o Espírito Santo quando era criança. Ele trabalha há mais de 20 anos como ambulante no Centro.

A marquise pertence a uma loja de eletrônicos e acessórios de celular que foi inaugurada nesta quinta-feira (29). Pelo menos cinco pessoas ficaram presas dentro da loja porque a estrutura de concreto caiu na frente da porta, impedindo a saída. Três conseguiram sair sozinhas e as outras duas saíram com a ajuda de militares do Corpo de Bombeiros que chegaram logo depois e conseguiram retirar os funcionários.

A Guarda Municipal de Vitória esteve no local e isolou a área do acidente. Militares do Corpo de Bombeiros também estiveram no imóvel prestando atendimento. A Prefeitura de Vitória enviou uma retroescavadeira para a retirada da estrutura.