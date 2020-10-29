Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Praça Oito

Vídeo mostra homem sendo atingido por queda de marquise em Vitória

Vendedor ambulante, que ficou ferido na cabeça, foi socorrido consciente e recebeu atendimento do Samu

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 12:29
Vídeo mostra momento em que marquise desabe e atinge camelô na Praça Oito, em Vitória
Vídeo mostra momento em que marquise desabe e atinge camelô na Praça Oito, em Vitória Crédito: Reprodução
Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento em que a marquise de uma loja desabou na Praça Oito, no Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (29). Nas imagens é possível ver um homem, que trabalha como vendedor ambulante na região, sendo atingido violentamente por parte da estrutura. Ele foi atendido por uma ambulância do Samu e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória. O camelô foi identificado como Willian Barbosa, de 44 anos. Veja o vídeo:
No começo da noite desta quinta-feira (29), a reportagem de A Gazeta conseguiu fazer contato com a esposa de Willian, que está acompanhando o vendedor no hospital. Ela afirmou que William passa bem, realizou exames que não detectaram uma lesão grave na cabeça e que ele deve ter alta do hospital ainda hoje.

Veja Também

Marquise de imóvel desaba na Praça Oito, em Vitória

As irregularidades que levaram à queda da marquise no Centro de Vitória

O perigo em marquises e fachadas na Grande Vitória

O DESABAMENTO

A marquise de um imóvel desabou na Praça Oito, no Centro de Vitória, na manhã desta quinta-feira (29). De acordo com informações da TV Gazeta, um camelô foi atingido e teve ferimentos na cabeça. Ele foi atendido por uma ambulância do Samu e levado para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.
Segundo testemunhas, a parte da estrutura que foi ao chão caiu em cima do homem. Ele teve um corte na cabeça, sangrou muito, mas foi socorrido e levado lúcido pela ambulância do Samu. O camelô foi identificado como Willian Barbosa, de 44 anos. Ele é de Governador Valadares, mas se mudou para o Espírito Santo quando era criança. Ele trabalha há mais de 20 anos como ambulante no Centro.
A marquise pertence a uma loja de eletrônicos e acessórios de celular que foi inaugurada nesta quinta-feira (29). Pelo menos cinco pessoas ficaram presas dentro da loja porque a estrutura de concreto caiu na frente da porta, impedindo a saída. Três conseguiram sair sozinhas e as outras duas saíram com a ajuda de militares do Corpo de Bombeiros que chegaram logo depois e conseguiram retirar os funcionários.
A Guarda Municipal de Vitória esteve no local e isolou a área do acidente. Militares do Corpo de Bombeiros também estiveram no imóvel prestando atendimento. A Prefeitura de Vitória enviou uma retroescavadeira para a retirada da estrutura.

Marquise de loja desaba na Praça Oito, no Centro de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados