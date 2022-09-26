Alfândega de Vitória: ES não pode correr o risco de perder competitividade

Terminal Portuário de Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

O superintendente Flávio Coelho afirmou, em entrevista ao colunista Abdo Filho, que não há ainda uma definição sobre a lotação do comando alfandegário. A maior preocupação do empresariado capixaba é de que a cúpula seja transferida para o Rio de Janeiro e isso prejudique a interlocução das empresas com os auditores no processo de desembaraço das mercadorias.

Já o superintendente garantiu que em 99% dos procedimentos não há necessidade de conversa pessoal entre auditor e dono da carga, pois o sistema já em operação busca despersonalizar o processo e, assim, ter mais eficiência. "Sem contar o fato que o analista seguirá presente, munindo o auditor com as informações necessárias. Precisamos debater sobre o que é uma unidade local forte. É uma unidade com mais gente ou uma unidade estruturada, com mais tecnologia e um número de servidores compatível com suas atribuições?".

É importante que a autoridade alfandegária venha a público para esclarecer as mudanças e promova esse debate, pois o Espírito Santo tem no comércio exterior quase 50% do seu PIB. Com a recente concessão da Codesa à iniciativa privada , só para ficar em um exemplo emblemático, a expectativa é de que haja um processo de modernização portuária que possa fortalecer o setor.

Nesse aspecto, obstáculos burocráticos precisam ser demolidos, não criados. É isso que vai permitir que o Estado seja cada vez mais competitivo, sobretudo por sua localização estratégica no país, que não pode continuar sendo desperdiçada.

A fiscalização alfandegária é de suma importância para garantir a lisura dos negócios internacionais. Sem o devido controle, é uma porta aberta para fraudes e crimes tributários, entre outras irregularidades. A informatização dos processos é necessária, contribui para a melhoria dos resultados, assim como o gerenciamento dos recursos humanos.