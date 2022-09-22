Receita confirma regionalização, mas nega esvaziamento da Alfândega de Vitória

Sobre o medo do empresariado capixaba de que o comando da Alfândega vá para o Rio e, consequentemente, as atenções também fiquem concentradas nas (muitas) demandas do Estado fluminense, Coelho disse: "falar sobre onde ficará a cúpula é muito cedo, afinal, não tem nada definido, ainda estamos discutindo o que de fato será feito. E mais, há dois anos trouxemos o comando do despacho aduaneiro do Porto de Itaguaí (Sul do Rio) para Vitória. Na época, ninguém entendeu nada, hoje, a situação é muito melhor em todos os sentidos - mais rápida, mais eficaz e mais despersonalizada. Estar perto nem sempre significa prestar um melhor serviço".