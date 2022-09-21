Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Drones foram criados para a guerra. E o tráfico está se aproveitando disso
Opinião da Gazeta

Drones foram criados para a guerra. E o tráfico está se aproveitando disso

Uso dos aparelhos para monitorar a chegada da polícia ou de gangues rivais está mais comum em bairros dominados pelo tráfico, repetindo a estratégia bélica de monitoramento remoto. Felizmente o uso de drones pela polícia também é uma realidade

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 01:00

Públicado em 

21 set 2022 às 01:00

Colunista

Drone
Drones são cada vez mais comuns na paisagem urbana Crédito: Shutterstock
O céu já foi o limite: o uso lúdico e recreativo dos drones se popularizou nos últimos dez anos, e há um imenso potencial de negócios com essas "maquininhas" voadoras controladas a distância. Não se pode esquecer, contudo, que essa tecnologia que permite imagens aéreas e o monitoramento de áreas remotas teve origem militar. Nasceu para a guerra, com emprego em espionagem e missões arriscadas, de elevado risco para humanos, aliando a precisão de alvos e a segurança dos soldados.
Com essas vantagens estratégicas, não é de se admirar que tenha caído nas graças das facções criminosas que atuam na Grande Vitória. Drones mais simples são investimentos relativamente baixos e de muita utilidade: servem como olheiros do tráfico, avisando possíveis incursões policiais ou de gangues rivais. Por isso, a adoção desses aparelhos deve crescer e se tornar um desafio para a segurança pública.
"É um olheiro, só que com autonomia maior. Tem câmera que pode ir até 5 quilômetros, por exemplo, também pode sobrevoar mata. É o traficante na proteção e controle de seu próprio território usando essa tecnologia que dá a ele uma visão geral do bairro", explicou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus. Recentemente, dois equipamentos foram apreendidos pela polícia na Serra e em Vitória.

Veja Também

Operação que matou líder da Al Qaeda envolveu meses de monitoramento e drone

EUA admitem erro em ataque com drone que matou 10 civis no Afeganistão

Vídeo: imagens de drone mostram manobra de navio gigante na Baía de Vitória

A guerra do tráfico se aprimora com o acesso à tecnologia, o que vai demandar ainda mais os serviços de inteligência. Os bandidos tentam se antecipar com os recursos possíveis, para estarem sempre à frente das forças policiais. O comandante da PM, contudo, acredita que o uso de drones pode sair pela culatra, ao chamar a atenção da polícia e trazê-la para mais perto dos criminosos. Mas não se pode negar que o investimento nessa tecnologia é um upgrade na infraestrutura do crime.
Do outro lado da trincheira, os policiais também fazem uso desses equipamentos há algum tempo. Desde 2018,  a Polícia Militar tem 33 aparelhos em uso, com 145 pessoas cadastradas para operá-los, com previsão de mais 38 novos equipamentos neste ano.  Já a Polícia Civil anunciou em 2019 que também passaria a fazer uso dos drones.  Em novembro daquele ano, as duas polícias anunciaram os superdrones, equipados com câmera térmica, holofotes e um sistema de som para comandos de voz diretamente do rádio. 
Os drones são avanços tecnológicos inquestionáveis, e é imprescindível que integrem as estratégias de segurança pública. É inocência acreditar que há formas de impedir o acesso de criminosos a essa tecnologia já tão disseminada, mas a reação do Estado precisa ser no mínimo equivalente, com o bom uso da inteligência e do aparato tecnológico em seu poder. Nessa guerra, sai na frente quem tem mais informação disponível. Que não sejam os bandidos.

LEIA MAIS EDITORIAIS

O que pensar sobre o que pensam os candidatos ao governo do ES?

Audiência do ES 1 com candidatos ao governo mostra que eleitor está atento

Pesquisa eleitoral é coisa séria: trabalho nas ruas deve ser respeitado

Repórter assediada por torcedor: o beijo rápido e a justiça mais rápida ainda

Sem competitividade, não há desenvolvimento nem riqueza

Tópicos Relacionados

espírito santo Segurança Pública tráfico de drogas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Papa Leão 14 critica 'tiranos' que gastam bilhões em guerras, após ataque de Trump
Missa de encerramento da Festa da Penha lotou o Parque da Prainha, em Vila Velha
TV Gazeta inova em transmissão da Festa da Penha e alcança mais de 440 mil capixabas
Imagem de destaque
Espírito Santo tem três centros de treinamento selecionados para a Copa do Mundo Feminina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados