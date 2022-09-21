Drones foram criados para a guerra. E o tráfico está se aproveitando disso

Drones são cada vez mais comuns na paisagem urbana Crédito: Shutterstock

O céu já foi o limite: o uso lúdico e recreativo dos drones se popularizou nos últimos dez anos, e há um imenso potencial de negócios com essas "maquininhas" voadoras controladas a distância. Não se pode esquecer, contudo, que essa tecnologia que permite imagens aéreas e o monitoramento de áreas remotas teve origem militar. Nasceu para a guerra, com emprego em espionagem e missões arriscadas, de elevado risco para humanos, aliando a precisão de alvos e a segurança dos soldados.

Com essas vantagens estratégicas, não é de se admirar que tenha caído nas graças das facções criminosas que atuam na Grande Vitória . Drones mais simples são investimentos relativamente baixos e de muita utilidade: servem como olheiros do tráfico, avisando possíveis incursões policiais ou de gangues rivais. Por isso, a adoção desses aparelhos deve crescer e se tornar um desafio para a segurança pública.

"É um olheiro, só que com autonomia maior. Tem câmera que pode ir até 5 quilômetros, por exemplo, também pode sobrevoar mata. É o traficante na proteção e controle de seu próprio território usando essa tecnologia que dá a ele uma visão geral do bairro", explicou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus. Recentemente, dois equipamentos foram apreendidos pela polícia na Serra e em Vitória

A guerra do tráfico se aprimora com o acesso à tecnologia, o que vai demandar ainda mais os serviços de inteligência. Os bandidos tentam se antecipar com os recursos possíveis, para estarem sempre à frente das forças policiais. O comandante da PM, contudo, acredita que o uso de drones pode sair pela culatra, ao chamar a atenção da polícia e trazê-la para mais perto dos criminosos. Mas não se pode negar que o investimento nessa tecnologia é um upgrade na infraestrutura do crime.

Do outro lado da trincheira, os policiais também fazem uso desses equipamentos há algum tempo. Desde 2018, a Polícia Militar tem 33 aparelhos em uso, com 145 pessoas cadastradas para operá-los, com previsão de mais 38 novos equipamentos neste ano. Já a Polícia Civil anunciou em 2019 que também passaria a fazer uso dos drones. Em novembro daquele ano, as duas polícias anunciaram os superdrones, equipados com câmera térmica, holofotes e um sistema de som para comandos de voz diretamente do rádio.