Polícia apreende drone usado para espionar carros da PM na Serra

Polícia apreende drone usado para monitorar viaturas na Serra Crédito: Polícia Militar

Polícia Militar apreendeu na tarde desta sexta-feira (9) um drone utilizado por traficantes do bairro Planalto Serrano, na Serra, Grande Vitória. Segundo a corporação, os criminosos utilizavam o equipamento para monitorar a movimentação de viaturas na comunidade. Dois menores foram apreendidos com o material.

Além do drone, a polícia recolheu uma balança de precisão, um liquidificador, um vidro de éter, 15 papelotes de cocaína, uma porção da mesma droga do tamanho de uma bola de sinuca, um pacote com pinos para embalo, uma réplica de fuzil, três munições e dinheiro.

Os adolescentes apreendidos informaram aos militares que a casa onde os ilícitos foram encontrados era utilizada como laboratório para preparo e embalo de entorpecentes e que a réplica de fuzil era usada para intimidar moradores. Eles foram encaminhados com os materiais apreendidos à 3ª Delegacia Regional de Serra.

Apreensão de drogas e dinheiro em José de Anchieta, na Serra Crédito: Polícia Militar

APREENSÃO DE DROGAS

Durante a noite de sexta-feira (9), policiais militares foram acionados para o bairro José de Anchieta, na Serra, atender uma ocorrência em que várias pessoas armadas estariam atirando em direção a indivíduos em uma distribuidora de bebidas.

Os militares realizaram uma busca na região e visualizaram um veículo parado na contramão. Dentro estavam indivíduos que se abaixaram para não serem vistos. Um dos suspeitos estava fora do veículo e seguiu em direção a uma casa, demonstrando preocupação ao ver a viatura.

O rapaz que estava fora do veículo e os cinco ocupantes do carro foram abordados. No banco traseiro, foi encontrada uma bolsa contendo partes de um tablete de maconha, um pedaço de tablete de haxixe e R$650,00 em notas trocadas com odor de droga.