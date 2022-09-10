Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apreensão

Polícia apreende drone usado para espionar carros da PM na Serra

Ação ocorreu na tarde de sexta-feira (9), em Planalto Serrano, e resultou na apreensão de dois adolescentes e a descoberta de drogas, dinheiro e réplica de fuzil
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 set 2022 às 10:20

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 10:20

Polícia apreende drone usado para monitorar viaturas na Serra Crédito: Polícia Militar
A Polícia Militar apreendeu na tarde desta sexta-feira (9) um drone utilizado por traficantes do bairro Planalto Serrano, na Serra, Grande Vitória. Segundo a corporação, os criminosos utilizavam o equipamento para monitorar a movimentação de viaturas na comunidade. Dois menores foram apreendidos com o material. 
Além do drone, a polícia recolheu uma balança de precisão, um liquidificador, um vidro de éter, 15 papelotes de cocaína, uma porção da mesma droga do tamanho de uma bola de sinuca, um pacote com pinos para embalo, uma réplica de fuzil, três munições e dinheiro.
Os adolescentes apreendidos informaram aos militares que a casa onde os ilícitos foram encontrados era utilizada como laboratório para preparo e embalo de entorpecentes e que a réplica de fuzil era usada para intimidar moradores. Eles foram encaminhados com os materiais apreendidos à 3ª Delegacia Regional de Serra.
Apreensão de drogas e dinheiro em José de Anchieta, na Serra Crédito: Polícia Militar

APREENSÃO DE DROGAS

Durante a noite de sexta-feira (9), policiais militares foram acionados para o bairro José de Anchieta, na Serra, atender uma ocorrência em que várias pessoas armadas estariam atirando em direção a indivíduos em uma distribuidora de bebidas.
Os militares realizaram uma busca na região e visualizaram um veículo parado na contramão. Dentro estavam indivíduos que se abaixaram para não serem vistos. Um dos suspeitos estava fora do veículo e seguiu em direção a uma casa, demonstrando preocupação ao ver a viatura. 
O rapaz que estava fora do veículo e os cinco ocupantes do carro foram abordados. No banco traseiro, foi encontrada uma bolsa contendo partes de um tablete de maconha, um pedaço de tablete de haxixe e R$650,00 em notas trocadas com odor de droga.
Os seis abordados foram encaminhados a 3ª Delegacia Regional de Serra, onde foram apresentados com os materiais apreendidos. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se eles foram presos. O texto será atualizado em caso de resposta da corporação. 

Veja Também

Vídeo: tentativa de assalto acaba com tiros e dois presos em São Mateus

Padrasto suspeito de matar enteado na frente da mãe é preso na Serra

Preso último suspeito de grupo que assaltava casas no Noroeste do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória planalto serrano Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados