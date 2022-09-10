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Violência

Preso último suspeito de grupo que assaltava casas no Noroeste do ES

Quadrilha assaltou casa de vereador de Itaguaçu e estuprou adolescente quando fez outra família refém na cidade; dois homens já estavam presos desde janeiro
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

09 set 2022 às 21:22

Publicado em 09 de Setembro de 2022 às 21:22

Foi preso na noite dessa quinta-feira (8), no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, o último suspeito de participar de assaltos a casas no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Matheus Pereira da Silva, de 26 anos, fazia parte de um grupo criminoso com outros dois suspeitos que tinham sido presos em janeiro deste ano.
Entre os crimes praticados pela quadrilha estão o assalto à casa do vereador Camilo Adolfo Bucher (PSDB), em Itaguaçu, em dezembro de 2021, e o assalto no qual uma família foi feita refém e uma adolescente de 15 anos foi estuprada, no dia 3 de janeiro deste ano, na mesma cidade.
"Ele praticou diversos crimes em Colatina, São Roque do Canaã, Santa Teresa e Itaguaçu. Nós temos quatro mandados por roubo e um por homicídio. Desde então, ele estava foragido"
Leonardo Avila - Delegado titular da 15ª Regional da Polícia Civil, em Colatina
Matheus foi localizado na casa em que morava com a companheira. Ao ver os policiais chegando, ele ainda teria tentado pular um muro e fugir, mas acabou detido pela equipe. O suspeito vai responder por três crimes: roubo, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CPD) de Colatina.
No caso do assalto em que a adolescente foi estuprada, Matheus negou ter cometido o abuso. A Polícia Civil ainda investiga os detalhes da participação dele nesse crime.

COMPARSAS PRESOS

Os outros dois suspeitos de participarem dos crimes foram presos no dia 6 de janeiro deste ano. Daniel José de Oliveira, de 27 anos, foi autuado em flagrante por roubo majorado devido restrição de liberdade das vítimas, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Atualmente, está na Penitenciária de Segurança Média de Colatina.
Já Leones Paschoal de Oliveira, de 21 anos, responde pelo mesmo crime, nas mesmas circunstâncias, além de porte ilegal de arma de fogo e estupro qualificado. Ele se encontra na Penitenciária Estadual de Vila Velha V, na Grande Vitória.

ASSALTO À CASA DO VEREADOR

assalto à casa do vereador Camilo Adolfo Bucher (PSDB), de Itaguaçu, aconteceu no dia 11 de dezembro do ano passado. Na ocasião, os três suspeitos fizeram 14 pessoas reféns por cerca de duas horas, incluindo o político. Entre as vítimas estavam três crianças.
O assalto aconteceu durante uma confraternização para familiares e amigos do vereador. Os suspeitos reviraram a casa, roubaram dinheiro, jóias, eletrônicos, carne e até filhotes de cachorro da raça pastor alemão. Duas caminhonetes da família também foram roubadas.

FAMÍLIA REFÉM E ADOLESCENTE ESTUPRADA

Na noite de 3 de janeiro deste ano, em Itaguaçu, três assaltantes invadiram uma casa e mantiveram uma família refém. Oito pessoas foram vítimas dos indivíduos: um casal de idosos, dois homens, uma mulher, duas crianças — de oito e dez anos — e uma adolescente de 15 anos, que foi estuprada e precisou ser encaminhada para um hospital no município. Os criminosos fugiram do local levando um carro, uma moto e cerca de R$ 200.

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