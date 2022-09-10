Preso último suspeito de grupo que assaltava casas no Noroeste do ES

"Ele praticou diversos crimes em Colatina, São Roque do Canaã, Santa Teresa e Itaguaçu. Nós temos quatro mandados por roubo e um por homicídio. Desde então, ele estava foragido"

Matheus foi localizado na casa em que morava com a companheira. Ao ver os policiais chegando, ele ainda teria tentado pular um muro e fugir, mas acabou detido pela equipe. O suspeito vai responder por três crimes: roubo, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CPD) de Colatina.