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Retaliação em Cabul

EUA admitem erro em ataque com drone que matou 10 civis no Afeganistão

Segundo o general Kenneth Franklin McKenzie Jr, chefe do Comando Central, é improvável que as pessoas que estavam dentro do veículo atingido fossem membros do Estado Islâmico

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 17:34

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 set 2021 às 17:34
A fumaça de uma explosão é vista do lado de fora do Aeroporto de Cabul, no Afeganistão, nesta quinta-feira, 26 de agosto de 2021.
A fumaça de uma explosão é vista do lado de fora do Aeroporto de Cabul, no Afeganistão, na quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Crédito: WALI SABAWOON/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O Departamento de Defesa dos Estados Unidos reconheceu nesta sexta-feira (17) que o ataque a drone empenhado em Cabul no fim do mês passado que matou 10 civis afegãos, feito em retaliação a um atentado do Estado Islâmico cometido dias antes, foi um "erro".
Foi o que disse o general Kenneth Franklin McKenzie Jr, chefe do Comando Central dos Estados Unidos. "Foi um erro e eu ofereço minhas sinceras desculpas", afirmou a jornalistas.
Segundo o militar, é improvável que as pessoas que estavam dentro do veículo atingido fossem membros do Estado Islâmico ou que pudessem ser uma ameaça às forças americanas que comandavam o Aeroporto de Cabul.

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