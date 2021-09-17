EUA admitem erro em ataque com drone que matou 10 civis no Afeganistão

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos reconheceu nesta sexta-feira (17) que o ataque a drone empenhado em Cabul no fim do mês passado que matou 10 civis afegãos, feito em retaliação a um atentado do Estado Islâmico cometido dias antes, foi um "erro".
Foi o que disse o general Kenneth Franklin McKenzie Jr, chefe do Comando Central dos Estados Unidos. "Foi um erro e eu ofereço minhas sinceras desculpas", afirmou a jornalistas.
Segundo o militar, é improvável que as pessoas que estavam dentro do veículo atingido fossem membros do Estado Islâmico ou que pudessem ser uma ameaça às forças americanas que comandavam o Aeroporto de Cabul.