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Maior que já veio ao ES

Vídeo: imagens de drone mostram manobra de navio gigante na Baía de Vitória

O Dimitris C, de Malta, possui 243,12 metros de comprimento, sendo o maior navio que já aportou no complexo portuário. A manobra da embarcação, realizada na última sexta-feira (30), foi filmada pelo empresário Julio Teixeira, por volta das 13h

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 11:46

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

03 ago 2021 às 11:46
O vai e vem de navios já é rotina na Baía de Vitória e, além de movimentar diversas cargas e a economia capixaba, também encanta quem desprende o olhar em direção ao mar na região do Centro da Capital. Os gigantes chamam a atenção pela imponência e na última sexta-feira (30), o maior deles em comprimento — entre os que já estiveram no Espírito Santo — atracou no complexo portuário.
Com incríveis 243,12 metros de comprimento e com a bandeira de Malta, o Dimitris C é o maior cargueiro que opera na movimentação de contêineres que já acessou o Porto de Vitória em 114 anos. Vale ressaltar que a presença dele não é inédita em operações no Espírito Santo. Em novembro do ano passado, ele deu o ar da graça pela primeira vez e atracou no Terminal Vila Velha (TVV), uma das empresas que atuam no Porto de Vitória.

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A manobra de atracação do Dimitris C foi registrada pelo empresário Júlio Teixeira, por volta das 13h. Trabalhando no ramo de agricultura de precisão, ele utiliza drones para executar o próprio trabalho, mas nos intervalos e dias de folga, tem o hábito de realizar filmagens estonteantes de cenas do cotidiano.
Com o voo devidamente autorizado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), visto que operar drones sobre áreas industriais sem autorização é passível de penas, e a convite da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), ele capturou em belas imagens a entrada do navio na Baía, o trabalho dos rebocadores e a atracação do Dimitris C no TVV.

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