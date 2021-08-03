Vídeo: imagens de drone mostram manobra de navio gigante na Baía de Vitória

A manobra de atracação do Dimitris C foi registrada pelo empresário Júlio Teixeira, por volta das 13h. Trabalhando no ramo de agricultura de precisão, ele utiliza drones para executar o próprio trabalho, mas nos intervalos e dias de folga, tem o hábito de realizar filmagens estonteantes de cenas do cotidiano.

Com o voo devidamente autorizado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), visto que operar drones sobre áreas industriais sem autorização é passível de penas, e a convite da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa), ele capturou em belas imagens a entrada do navio na Baía, o trabalho dos rebocadores e a atracação do Dimitris C no TVV.