Centro de Vitória pode entrar na era do retrofit e sair da era do abandono

É conveniente falar em ciclos de abandono porque, nos últimos 30 anos, o Centro passou por alguns períodos de respiros de valorização que ainda se refletem em alguns nichos: há mais de dez anos, por exemplo, era impensável imaginar que a vida noturna na região da Rua Sete e da Gama Rosa conseguiria se estabelecer. Tampouco que também haveria uma transformação residencial. Deu certo. Mas em outro eixo, o do Centro como polo comercial que atraía moradores de toda a Grande Vitória e até do interior, o que houve foi só retrocesso.