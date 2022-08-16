Centro de Vitória deixa de ser polo econômico para ter comércio local

Centro de Vitória já foi um grande polo comercial do Espírito Santo. Era para onde os capixabas iam quando precisavam adquirir roupas, itens para a casa, entre tantos outros produtos. Muitos saíam do interior só para ir às compras na região. A situação, hoje, é bem diferente. Quem passa pelas avenidas principais se depara com portas fechadas e diversas placas informando o aluguel ou a venda das lojas.

Há alguns anos, o Centro vem se transformando, se tornando uma área mais residencial, com interiorização dos pequenos comércio, como acontece com outros bairros.

Mesmo com essa mudança de perfil, comerciantes e moradores avaliam que ainda são necessárias diversas melhorias para que o Centro perca o ar de abandono. “É preciso um carinho de Vitória, e não porque somos bairristas, mas porque o Centro de Vitória é de todo o Estado do Espírito Santo, é onde muito do Espírito Santo nasceu”, avalia o presidente da associação de moradores do bairro, Lino Feletti.

Lojas fechadas na Avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Para tentar resgatar o Centro, há uma série de projetos em andamento. A gestão municipal explica, por exemplo, que fez algumas adaptações no trânsito da Avenida Princesa Isabel, a pedido dos próprios comerciantes, para facilitar que os consumidores consigam estacionar.

Mas também está prevista a revitalização de algumas ruas, a reforma do Mercado da Capixaba e até a construção da nova sede da Escola São Vicente de Paulo, de modo a atrair de volta as famílias com crianças.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, observa que, além de movimentar o fluxo de pessoas, a nova unidade de ensino permitirá que as pessoas que saíram retornem ao Centro da Capital.

“Os estudantes, crianças e adolescentes estavam sem lugar para estudar. Muita gente saiu do Centro porque não havia escola para os filhos ali. A previsão é de que as obras se encerrem em até dois anos. É uma obra difícil, porque pega uma parte de rocha, mas está andando.”

Em paralelo a isso, a previsão é de que a prefeitura lance um programa com incentivos aos donos de imóveis do Centro para que possam restaurá-los, deixando a região com um aspecto menos poluído visualmente e mais atrativo para moradores e lojistas. É o chamado retrofit - técnica de revitalização de construções antigas, preservando a arquitetura original -, que também é defendido pelo setor imobiliário.