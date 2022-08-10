Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Incentivos fiscais para empresas do ES são prorrogados até 2032

Medida beneficia sobretudo o comércio atacadista, que perderia os benefícios existentes no final de 2022 pela legislação anterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2022 às 17:06

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 17:06

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado, é administrado pela empresa Log-in Logística. Por lá passam eletrodomésticos, insumos para a indústria de mineração e siderúrgica, e outros.
Movimentação de contêineres em terminal portuário no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
O governo do Estado prorrogou até 2032 os incentivos fiscais existentes no Espírito Santo. A medida beneficia vários setores da economia capixaba, sobretudo o comércio atacadista, que perderia os benefícios fiscais em 2022.
A prorrogação foi possível graças a uma alteração na legislação federal que permitiu que os Estados e o Distrito Federal estendessem as medidas até o fim de 2032. Depois, um convênio autorizado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) também autorizou a prorrogação dos benefícios.

Além do setor atacadista, a medida também vai beneficiar indústrias do Espírito Santo, concessionárias e distribuidoras de veículos, entre outros.
A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) explicou que, com o aumento do prazo para os incentivos fiscais, seguem em vigor as medidas vigentes, como:
  • Crédito presumido de 5% nas operações interestaduais com couro, vedada a utilização de quaisquer outros créditos; 
  • Redução na base de cálculo em 100% nas saídas de veículos usados; 
  • Redução na base de cálculo, proporcionando uma carga tributária efetiva de 7% nas operações internas promovidas por estabelecimento comercial distribuidor atacadista do Espírito Santo.

Veja Também

Novo valor do Auxílio Brasil não compra uma cesta básica em Vitória

Grande Vitória tem deflação de 1,31% com ICMS menor da gasolina

Privatização da ES Gás: audiência pública é marcada para 24 de agosto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Sefaz Governo do ES Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hospital no ES faz cirurgia cardíaca robótica no valor de R$ 100 mil
Imagem de destaque
Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar professores
Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados