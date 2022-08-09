Privatização da ES Gás: audiência pública é marcada para 24 de agosto

O processo de privatização da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás) deu mais um passo. Foi marcada a data da audiência pública para debater o modelo da venda. De acordo com a Secretaria de Estado de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), a sessão acontecerá no dia 24 de agosto, das 11h às 14 horas, por meio de transmissão on-line.