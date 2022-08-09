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Venda

Privatização da ES Gás: audiência pública é marcada para 24 de agosto

Governo do Estado vai vendar todas as suas ações na companhia, que já é avaliado em mais de R$ 1 bilhão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2022 às 15:22

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 15:22

O processo de privatização da Companhia de Gás do Espírito Santo (ES Gás) deu mais um passo. Foi marcada a data da audiência pública para debater o modelo da venda. De acordo com a Secretaria de Estado de Inovação e Desenvolvimento (Sectides), a sessão acontecerá no dia 24 de agosto, das 11h às 14 horas, por meio de transmissão on-line.
A audiência pública contará com a participação de representantes da ES Gás, do Consórcio Genial Gás, da Vibra Energia (antiga BR Distribuidora), do governo do Estado e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que conduz os estudos de desestatização.
Os interessados poderão realizar contribuições e pedidos de esclarecimentos durante a audiência pública de forma oral ou escrita. Os interessados devem se cadastrar previamente mediante envio de mensagem e de imagem legível da cédula de identidade para o e-mail [email protected]. O link de transmissão da sessão será divulgado em breve.
ES Gás será privatizada
ES Gás será privatizada Crédito: ES Gás/Divulgação
A ES Gás é responsável pela distribuição de gás natural canalizado no Espírito Santo. A empresa é uma sociedade entre o governo do Estado, que detém 51% das ações, e a Vibra Energia, com 49%. A venda da companhia foi aprovada pela Assembleia Legislativa no final de 2021.
Conforme noticiou o colunista Abdo Filho, o valor de mercado da companhia supera R$ 1 bilhão, segundo cálculos do BNDES, responsável pela modelagem da privatização. O governo do Estado decidiu vender toda a sua participação na companhia, como também relevou o colunista.
A ES Gás atua nos segmentos residencial, comercial, industrial, automotivo, de climatização, cogeração e termelétrico. São mais de 60 mil consumidores. Com mais capital privado e, consequentemente, mais investimentos, a expectativa do governo capixaba é que esse número de clientes avance, melhorando a competitividade energética do Estado.
Privatização da ES Gás - audiência pública é marcada para 24 de agosto

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