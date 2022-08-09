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Banestes fecha primeiro semestre de 2022 com lucro recorde

Apenas nos seis primeiros meses deste ano, o banco capixaba obteve o equivalente a 72% de todo o lucro líquido obtido em 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2022 às 14:50

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 14:50

Banestes alcançou no início de 2022 o melhor resultado semestral da sua história. Entre janeiro e junho, o Banco do Estado do Espírito Santo registrou lucro líquido de R$ 182 milhões, um recorde. Para se ter uma ideia, ao longo de 2021 o Banestes obteve lucro líquido de 251 milhões, ou seja, conseguiu registrar em seis meses 72% do alcançado em todo o ano passado.
O resultado do primeiro semestre representa um crescimento de 59,5% contra o mesmo período de 2021. Os números foram divulgados nesta terça-feira (9) em balanço da instituição.
Data: 08/01/2010 - ES - Vila Velha - Agência do Banestes no bairro Itaparica - Foto: Carlos Alberto Silva
Agência do Banestes no bairro Itaparica Crédito: Carlos Alberto Silva
O bons resultados se devem sobretudo às maiores receitas com títulos e valores mobiliários (+292,5% em 12 meses e +30,0% em 3 meses), ao avanço das receitas de crédito (+47,7% em 12 meses e +15,2% em 3 meses), da recuperação gradativa das receitas com serviços (+7,8% em 12 meses e +5,9% em 3 meses) e do maior resultado com operações de seguros (+252,0% em 12 meses e +23,7% em 3 meses).
Apenas no segundo trimestre do ano (entre abril e junho), o lucro líquido do banco foi de R$ 101 milhões, crescimento de 89,0% em 12 meses e de 24,1% em relação ao primeiro trimestre de 2022.
O presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, destacou eventos que marcaram o primeiro semestre de 2022 no banco. "Entregamos novas agências em diferentes regiões do Estado, que foram adequadas ao novo modelo de negócios adotado pelo banco; lançamos o Baneshub; demos passos relevantes na inserção do banco no ecossistema de inovação; anunciamos o projeto do nosso banco digital; lançamos oficialmente os cartões Banescard Visa; além das diversas ações estratégicas de concessão de crédito, com as melhores condições do mercado e também em prol da regularização financeira de nossos clientes."
"O excelente resultado do semestre é reflexo das ações executadas e do alto desempenho de toda a equipe Banestes. Estamos atentos às necessidades dos nossos clientes e a tendência é evoluirmos cada vez mais, conforme evidenciado no histórico sustentável de resultados do Banestes"
Amarildo Casagrande - Presidente do Banestes
Controlado pelo governo do Espírito Santo, o Banestes tem capital aberto e negocia ações na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Os lucros obtidos são distribuídos entre o Estado e investidores, além de destinados para investimentos internos.
Com foco regional, o banco detém a maior rede bancária do Espírito Santo, com 825 pontos de atendimento no Estado e um ponto em São Paulo, sendo o único banco com agências em todos os 78 municípios capixabas.
Banestes fecha primeiro semestre de 2022 com lucro recorde

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