Banestes fecha primeiro semestre de 2022 com lucro recorde

Banestes alcançou no início de 2022 o melhor resultado semestral da sua história. Entre janeiro e junho, o Banco do Estado do Espírito Santo registrou lucro líquido de R$ 182 milhões, um recorde. Para se ter uma ideia, ao longo de 2021 o Banestes obteve lucro líquido de 251 milhões, ou seja, conseguiu registrar em seis meses 72% do alcançado em todo o ano passado.

O resultado do primeiro semestre representa um crescimento de 59,5% contra o mesmo período de 2021. Os números foram divulgados nesta terça-feira (9) em balanço da instituição.

Agência do Banestes no bairro Itaparica Crédito: Carlos Alberto Silva

O bons resultados se devem sobretudo às maiores receitas com títulos e valores mobiliários (+292,5% em 12 meses e +30,0% em 3 meses), ao avanço das receitas de crédito (+47,7% em 12 meses e +15,2% em 3 meses), da recuperação gradativa das receitas com serviços (+7,8% em 12 meses e +5,9% em 3 meses) e do maior resultado com operações de seguros (+252,0% em 12 meses e +23,7% em 3 meses).

Apenas no segundo trimestre do ano (entre abril e junho), o lucro líquido do banco foi de R$ 101 milhões, crescimento de 89,0% em 12 meses e de 24,1% em relação ao primeiro trimestre de 2022.

O presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, destacou eventos que marcaram o primeiro semestre de 2022 no banco. "Entregamos novas agências em diferentes regiões do Estado, que foram adequadas ao novo modelo de negócios adotado pelo banco; lançamos o Baneshub; demos passos relevantes na inserção do banco no ecossistema de inovação; anunciamos o projeto do nosso banco digital; lançamos oficialmente os cartões Banescard Visa; além das diversas ações estratégicas de concessão de crédito, com as melhores condições do mercado e também em prol da regularização financeira de nossos clientes."

"O excelente resultado do semestre é reflexo das ações executadas e do alto desempenho de toda a equipe Banestes. Estamos atentos às necessidades dos nossos clientes e a tendência é evoluirmos cada vez mais, conforme evidenciado no histórico sustentável de resultados do Banestes" Amarildo Casagrande - Presidente do Banestes

Controlado pelo governo do Espírito Santo, o Banestes tem capital aberto e negocia ações na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Os lucros obtidos são distribuídos entre o Estado e investidores, além de destinados para investimentos internos.

Com foco regional, o banco detém a maior rede bancária do Espírito Santo, com 825 pontos de atendimento no Estado e um ponto em São Paulo, sendo o único banco com agências em todos os 78 municípios capixabas.