Gigante do varejo dá 11 dicas para quem quer vender pela internet

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ESCOLHA

É necessário ficar atento na hora de escolher a plataforma, pois cada marketplace tem políticas e regras diferenciadas.

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PÚBLICO

São vários perfis de consumidores que fazem compras pela internet. E esse é um importante ponto de atenção. Há aqueles que entram diretamente em um site para comprar um produto - como o de uma loja específica - e outros que preferem fazer suas compras em plataformas marketplace. Neste segundo caso, a escolha pode ser feita por meio de busca pelo melhor preço e por melhores descrições dos produtos.

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PRODUTOS

É necessário caprichar na descrição do item vendido, na imagem, no tamanho do produto, entre outros pontos. Lembre-se que não há um balcão de loja para mostrar e dar explicações sobre o item ao cliente. Quanto mais explicado, melhor. Isso vai ajudar que a loja tenha destaque nas buscas.

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CLIENTE

O empreendedor não precisa ficar preocupado em trazer o cliente para dentro da loja, a plataforma faz isso por ele.

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PREÇO

Na hora de precificar um produto, é importante calcular o custo, a margem de lucro, a taxa que será paga à plataforma. A precificação fará toda a diferença.

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CAPACITAÇÃO

Muitos empreendedores precisam investir no próprio negócio por necessidade. Pela falta de experiência, ainda não sabem gerir um estoque, negociar com o fornecedor, calcular custos, entre outros temas essenciais para terem sucesso. Nesse caso, é necessário se capacitar. É possível fazer cursos rápidos e de graça no Sebrae, Facebook e Americanas.com.

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COMO FAZER O CADASTRO

Quem quer vender na Americanas.com, por exemplo, precisar entrar no site, informar o nome, e-mail e CNPJ (para verificar se está apto a vender para o varejo) para fazer o cadastro. Em 24 horas, a plataforma informa se o empreendedor foi aceito ou não. No caso positivo, o empreendedor faz o cadastro da loja. Tudo é feito on-line. Quanto mais atrativo, melhor. Lembre-se que o cliente entra na plataforma para comprar determinado produto e não de um lojista específico.

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INFORMAÇÕES

O empreendedor vai informar o nome da loja, localização, descrição do produto, uma boa foto. A metodologia é semelhante a criação de um perfil em uma rede social. Depois disso, será necessário informar o número de uma conta bancária para receber o pagamento dos produtos vendidos.

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ENTREGA

O pós-venda é tão importante quanto a venda do produto. Entre os pontos essenciais está a entrega. O empreendedor poderá optar por usar a logística da plataforma escolhida, ou seja, poderá entregar a mercadoria em uma loja próxima ou em uma agência credenciada, que a marca se encarrega de fazer a distribuição.

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NO QUE INVESTIR

Quem ainda não sabe em que tipo de negócio investir pode fazer uma busca rápida nos marketplaces para saber o que está em alta ou pode se decidir por algum segmento que se identifique.

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QUEM PODE