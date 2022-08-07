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Vendas digitais

Gigante do varejo dá 11 dicas para quem quer vender pela internet

Gerente de negócios da Americanas Marketplace destaca que, para o negócio ter sucesso nos marketplaces, é preciso, por exemplo, caprichar na descrição do produto e nas imagens e oferecer preços competitivos
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 ago 2022 às 08:23

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 08:23

Quem quer abrir o próprio negócio na internet pode anunciar seus produtos em plataformas de marketplace. Essa é a forma mais barata, fácil e rápida de empreender on-line e ainda garante retornos mais rápidos do que se o empresário fosse se aventurar sozinho na rede mundial de computadores.
Funciona como um shopping, só que a loja fica vinculada a uma grande rede como Americanas.com, Amazon, Submarino e Magazine Luíza.  Nesta modalidade, não há uma integração direta com o cliente. 
Antes de mais nada, o futuro empreendedor deve escolher o site onde quer montar a sua loja virtual. É importante lembrar que cada plataforma conta com políticas e regras próprias. Em alguns casos, é necessário ter um CNPJ.
Gerente de negócios da Americanas Marketplace, Mayra Gianoni Crédito: Divulgação
Para a gerente de negócios da Americanas Marketplace, Mayra Gianoni, os empreendedores devem caprichar na descrição dos produtos e em uma boa foto para conseguir chamar a atenção dos clientes. O consumidor fará busca por determinado produto e não por loja, como pode ocorrer nas redes sociais. 
“No marketplace, o consumidor vai encontrar diversas opções de compra. Por isso, quanto mais detalhamento o produto tiver, mais sucesso a loja virtual pode ter. Há casos em que as pessoas começaram a vender seus itens três dias após fazerem o cadastro.  Muitas vezes, o empreendedor não tem noção do potencial que o digital tem para crescer, e isso ficou comprovado durante a pandemia”, explica.
Segundo ela, o Espírito Santo se destaca com negócios voltados para as áreas de beleza, perfumaria, moda, informática e acessórios e itens de mercado.
Mayra ressalta que, para ter sucesso nos negócios, é preciso ter uma combinação de fatores que reúnem desde o potencial da região até a habilidade com o nicho escolhido. “É importante escolher algo que você se identifique e goste. O que quiser vender, você vai vender”, afirma.
No Americanas Marketplace, há um indicador, o seller index, que diz que a loja virtual opera bem dentro da plataforma. A medição é importante porque ajuda o negócio a ter mais relevância quando o cliente fizer uma busca no site. Confira abaixo outras dicas de Mayra Gianoni.
Vendas pela internet
Há um grande potencial de vendas pela internet Crédito: rawpixel.com / PLOYPLOY/Freepik
CONFIRA AS DICAS 

01

ESCOLHA

É necessário ficar atento na hora de escolher a plataforma, pois cada marketplace tem políticas e regras diferenciadas. 

02

PÚBLICO

São vários perfis de consumidores que fazem compras pela internet. E esse é um importante ponto de atenção. Há aqueles que entram diretamente em um site para comprar um produto - como o de uma loja específica - e outros que  preferem fazer suas compras em plataformas marketplace. Neste segundo caso, a escolha pode ser feita por meio de busca pelo melhor preço e por melhores descrições dos produtos. 

03

PRODUTOS

É necessário caprichar na descrição do item vendido, na imagem, no tamanho do produto, entre outros pontos. Lembre-se que não há um balcão de loja para mostrar e dar explicações sobre o item ao cliente. Quanto mais explicado, melhor. Isso vai ajudar que a loja tenha destaque nas buscas.

04

CLIENTE

O empreendedor não precisa ficar preocupado em trazer o cliente para dentro da loja, a plataforma faz isso por ele.

05

PREÇO

Na hora de precificar um produto, é importante calcular o custo, a margem de lucro, a taxa que será paga à plataforma. A precificação fará toda a diferença.

06

CAPACITAÇÃO

Muitos empreendedores precisam investir no próprio negócio por necessidade. Pela falta de experiência, ainda não sabem gerir um estoque, negociar com o fornecedor, calcular custos, entre outros temas essenciais para terem sucesso. Nesse caso, é necessário se capacitar. É possível fazer cursos rápidos e de graça no Sebrae, Facebook e Americanas.com.

07

COMO FAZER O CADASTRO

Quem quer vender na Americanas.com, por exemplo, precisar entrar no site, informar o nome, e-mail e CNPJ (para verificar se está apto a vender para o varejo) para fazer o cadastro. Em 24 horas, a plataforma informa se o empreendedor foi aceito ou não. No caso positivo, o empreendedor faz o cadastro da loja. Tudo é feito on-line. Quanto mais atrativo, melhor. Lembre-se que o cliente entra na plataforma para comprar determinado produto e não de um lojista específico.

08

INFORMAÇÕES

O empreendedor vai informar o nome da loja, localização, descrição do produto, uma boa foto. A metodologia é semelhante a criação de um perfil em uma rede social. Depois disso, será necessário informar o número de uma conta bancária para receber o pagamento dos produtos vendidos.

09

ENTREGA

O pós-venda é tão importante quanto a venda do produto. Entre os pontos essenciais está a entrega. O empreendedor poderá optar por usar a logística da plataforma escolhida, ou seja, poderá entregar a mercadoria em uma loja próxima ou em uma agência credenciada, que a marca se encarrega de fazer a distribuição.

10

NO QUE INVESTIR

Quem ainda não sabe em que tipo de negócio investir pode fazer uma busca rápida nos marketplaces para saber o que está em alta ou pode se decidir por algum segmento que se identifique.

11

QUEM PODE

Qualquer empreendedor que tenha CNPJ ativo e sem restrições. São permitidos cadastros de MEI, distribuidoras, indústrias, lojas, mercados e outros segmentos. 
BENEFÍCIOS DE VENDER VIA MARKETPLACE
  • Qualquer empreendedor que tenha CNPJ ativo e sem restrições pode ter seu negócio. 
  • A credibilidade do marketplace ajuda o sucesso do negócio, pois os consumidores têm confiança em comprar naquele canal.  
  • O empresário não vai precisar se preocupar com formas de receber pagamentos nem em pagar por uma plataforma de e-commerce. 
  • Não há cobrança de mensalidade.
  • O único pagamento a ser feito é uma comissão baseada na venda. 
  • As entregas ficam a cargo do marketplace. 
  • O produto pode ser vendido para todo o Brasil. 
  • Somente na Americanas, são mais de 52 milhões de clientes que entram no site e fazem compras. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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