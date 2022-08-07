Gigante do varejo dá 11 dicas para quem quer vender pela internet

Quem quer abrir o próprio negócio na internet pode anunciar seus produtos em plataformas de marketplace. Essa é a forma mais barata, fácil e rápida de empreender on-line e ainda garante retornos mais rápidos do que se o empresário fosse se aventurar sozinho na rede mundial de computadores.
Funciona como um shopping, só que a loja fica vinculada a uma grande rede como Americanas.com, Amazon, Submarino e Magazine Luíza. Nesta modalidade, não há uma integração direta com o cliente.
Antes de mais nada, o futuro empreendedor deve escolher o site onde quer montar a sua loja virtual. É importante lembrar que cada plataforma conta com políticas e regras próprias. Em alguns casos, é necessário ter um CNPJ.
Para a gerente de negócios da Americanas Marketplace, Mayra Gianoni, os empreendedores devem caprichar na descrição dos produtos e em uma boa foto para conseguir chamar a atenção dos clientes. O consumidor fará busca por determinado produto e não por loja, como pode ocorrer nas redes sociais.
“No marketplace, o consumidor vai encontrar diversas opções de compra. Por isso, quanto mais detalhamento o produto tiver, mais sucesso a loja virtual pode ter. Há casos em que as pessoas começaram a vender seus itens três dias após fazerem o cadastro. Muitas vezes, o empreendedor não tem noção do potencial que o digital tem para crescer, e isso ficou comprovado durante a pandemia”, explica.
Segundo ela, o Espírito Santo se destaca com negócios voltados para as áreas de beleza, perfumaria, moda, informática e acessórios e itens de mercado.
Mayra ressalta que, para ter sucesso nos negócios, é preciso ter uma combinação de fatores que reúnem desde o potencial da região até a habilidade com o nicho escolhido. “É importante escolher algo que você se identifique e goste. O que quiser vender, você vai vender”, afirma.
No Americanas Marketplace, há um indicador, o seller index, que diz que a loja virtual opera bem dentro da plataforma. A medição é importante porque ajuda o negócio a ter mais relevância quando o cliente fizer uma busca no site. Confira abaixo outras dicas de Mayra Gianoni.
CONFIRA AS DICAS
01
ESCOLHA
É necessário ficar atento na hora de escolher a plataforma, pois cada marketplace tem políticas e regras diferenciadas.
02
PÚBLICO
São vários perfis de consumidores que fazem compras pela internet. E esse é um importante ponto de atenção. Há aqueles que entram diretamente em um site para comprar um produto - como o de uma loja específica - e outros que preferem fazer suas compras em plataformas marketplace. Neste segundo caso, a escolha pode ser feita por meio de busca pelo melhor preço e por melhores descrições dos produtos.
03
PRODUTOS
É necessário caprichar na descrição do item vendido, na imagem, no tamanho do produto, entre outros pontos. Lembre-se que não há um balcão de loja para mostrar e dar explicações sobre o item ao cliente. Quanto mais explicado, melhor. Isso vai ajudar que a loja tenha destaque nas buscas.
04
CLIENTE
O empreendedor não precisa ficar preocupado em trazer o cliente para dentro da loja, a plataforma faz isso por ele.
05
PREÇO
Na hora de precificar um produto, é importante calcular o custo, a margem de lucro, a taxa que será paga à plataforma. A precificação fará toda a diferença.
06
CAPACITAÇÃO
Muitos empreendedores precisam investir no próprio negócio por necessidade. Pela falta de experiência, ainda não sabem gerir um estoque, negociar com o fornecedor, calcular custos, entre outros temas essenciais para terem sucesso. Nesse caso, é necessário se capacitar. É possível fazer cursos rápidos e de graça no Sebrae, Facebook e Americanas.com.
07
COMO FAZER O CADASTRO
Quem quer vender na Americanas.com, por exemplo, precisar entrar no site, informar o nome, e-mail e CNPJ (para verificar se está apto a vender para o varejo) para fazer o cadastro. Em 24 horas, a plataforma informa se o empreendedor foi aceito ou não. No caso positivo, o empreendedor faz o cadastro da loja. Tudo é feito on-line. Quanto mais atrativo, melhor. Lembre-se que o cliente entra na plataforma para comprar determinado produto e não de um lojista específico.
08
INFORMAÇÕES
O empreendedor vai informar o nome da loja, localização, descrição do produto, uma boa foto. A metodologia é semelhante a criação de um perfil em uma rede social. Depois disso, será necessário informar o número de uma conta bancária para receber o pagamento dos produtos vendidos.
09
ENTREGA
O pós-venda é tão importante quanto a venda do produto. Entre os pontos essenciais está a entrega. O empreendedor poderá optar por usar a logística da plataforma escolhida, ou seja, poderá entregar a mercadoria em uma loja próxima ou em uma agência credenciada, que a marca se encarrega de fazer a distribuição.
10
NO QUE INVESTIR
Quem ainda não sabe em que tipo de negócio investir pode fazer uma busca rápida nos marketplaces para saber o que está em alta ou pode se decidir por algum segmento que se identifique.
11
QUEM PODE
Qualquer empreendedor que tenha CNPJ ativo e sem restrições. São permitidos cadastros de MEI, distribuidoras, indústrias, lojas, mercados e outros segmentos.
BENEFÍCIOS DE VENDER VIA MARKETPLACE
- Qualquer empreendedor que tenha CNPJ ativo e sem restrições pode ter seu negócio.
- A credibilidade do marketplace ajuda o sucesso do negócio, pois os consumidores têm confiança em comprar naquele canal.
- O empresário não vai precisar se preocupar com formas de receber pagamentos nem em pagar por uma plataforma de e-commerce.
- Não há cobrança de mensalidade.
- O único pagamento a ser feito é uma comissão baseada na venda.
- As entregas ficam a cargo do marketplace.
- O produto pode ser vendido para todo o Brasil.
- Somente na Americanas, são mais de 52 milhões de clientes que entram no site e fazem compras.