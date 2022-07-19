Sebrae ES oferece capacitação gratuita para mulheres empreendedoras

O programa Sebrae Delas Mulher de Negócios foi apresentado em um painel durante a Feira do Empreendedor, realizada no Parque de Exposições de Carapina Crédito: Rodrigo Gavini

Mulheres empreendedoras em terras capixabas terão uma ótima oportunidade para desenvolver ou aprimorar suas competências no mundo dos negócios. O Sebrae no Espírito Santo irá oferecer pela primeira vez o programa de desenvolvimento feminino Sebrae Delas Mulher de Negócios. Serão 300 vagas na capacitação, que será gratuita e realizada por meio de encontros on-line semanais de duas horas e meia entre os meses de setembro de 2022 e fevereiro de 2023.

Podem participar micro e pequenas empreendedoras, microempreendedoras individuais, mulheres que querem abrir ou formalizar um negócio, empreendedoras rurais e empreendedoras artesãs. As inscrições vão até o dia 12 de agosto. As interessadas podem obter mais informações e realizar a inscrição no link: Semente Negócios - Programa de empreendedorismo feminino no ES (sementenegocios.com.br).

O programa tem três pilares. Um deles, baseado na psicologia positiva, visa a fazer a participante identificar o que precisa desenvolver não apenas em sua carreira, mas também em sua vida pessoal e familiar. Outro pilar diz respeito ao negócio em si e à metodologia necessária para desenvolvê-lo. Já o terceiro pilar diz respeito a assuntos relacionados à comunidade feminina, com o objetivo de criar e fortalecer uma rede de apoio entre as mulheres empreendedoras.

Podem participar do programa micro e pequenas empreendedoras, microempreendedoras individuais, mulheres que querem abrir ou formalizar um negócio, além de empreendedoras rurais e empreendedoras artesãs Crédito: Rodrigo Gavini

A gestora do Sebrae Delas Mulher de Negócios, Rarici Ziviani, explica que a capacitação irá compreender oficinas, rodas de conversa e uma consultoria coletiva. “Nosso objetivo é que a empreendedora seja protagonista no seu negócio e na sua vida. Ela tem o poder nas mãos e a partir do momento que ela se capacita há uma evolução. Por isso a gente trouxe essa capacitação, que já acontece em outros Sebraes e é sucesso”, conta a gestora.

Sebrae Delas Mulher de Negócios no Espírito Santo foi apresentado na tarde do último sábado (16), em uma roda de conversa na Feira do Empreendedor do Sebrae. O evento foi encerrado neste domingo (17), no Parque de Exposições de Carapina, na Serra. A conversa foi comandada pela editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, que lançou na ocasião a quarta fase do projeto Todas Elas, realizado por A Gazeta desde 2020, com o objetivo de combater a violência e a desigualdade de gêneros. Também participaram do evento a mentora de líderes Liana Figueiredo, a gestora estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, Andrea Gama, e a gestora de projetos em inovação social na Semente Negócios, Josy Santos.

“Durante seis meses serão abordadas áreas técnicas e comportamentais, e isso fortalece as duas dimensões importantes para empreender, que são saber fazer e ter a coragem de fazer. Além disso, será importante também no Sebrae Delas Mulher de Negócios a conexão que um grupo de 300 mulheres de áreas diferentes irá formar, permitindo uma riqueza e uma troca muito grande. Isso traz um fortalecimento para a ação empreendedora”, comemora Liana Figueiredo.

A gestora de projetos em inovação social Josy Santos destaca que é importante que as empreendedoras mantenham sua identidade Crédito: Rodrigo Gavini

A gestora de projetos em inovação social Josy Santos destaca que é importante que as empreendedoras mantenham sua identidade, pois é possível fazer de características individuais uma vantagem.

“A gente precisa trabalhar nas empreendedoras que elas não precisam perder sua identidade, seja ela cultural, seja ela territorial. As empreendedoras periféricas, por exemplo, não precisam se parecer com empreendedoras de determinada região da cidade. Elas podem ser elas mesmas e usar essa potência dentro das suas regiões”, explica Josy. Ela dá como exemplo a importância de empreendedoras locais conhecerem a linguagem e o perfil do consumidor de suas comunidades.

Além da capacitação que chega para as mulheres do Estado, outra boa notícia é que o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios prorrogou as inscrições até 31 de julho. As inscrições podem ser feitas no link: Sebrae Delas

Para participar, cada concorrente deve, como parte da inscrição, enviar um vídeo de até 2 minutos contando sua história enquanto empreendedora. Segundo Andrea Gama, gestora da premiação, o Espírito Santo já conta com mais de 40 inscritas. Para ela, mais importante do que os prêmios diversos que são oferecidos às vencedoras é a possibilidade de elas inspirarem outras mulheres no empreendedorismo.

TODAS ELAS

A editora-chefe de A Gazeta, Elaine Silva, lançou a quarta fase do Todas Elas no mesmo painel. Segundo ela, o empreendedorismo feminino será o destaque no projeto Crédito: Rodrigo Gavini

O empreendedorismo feminino é o tema da quarta fase do projeto Todas Elas, de A Gazeta. A iniciativa começou em 2020, com uma campanha mostrando histórias de mulheres fortes. Em 2021 foi abordada a violência contra a mulher, quando A Gazeta criou o contador de feminicídio, trouxe à luz histórias de vítimas e falou da importância da formação de redes de apoio para enfrentar o problema. Já na terceira fase, também em 2021, o foco foi conhecimento e educação no combate à desigualdade de gêneros.