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Recuo no mês de julho

Grande Vitória tem deflação de 1,31% com ICMS menor da gasolina

A queda nos preços registrada pelo IPCA, do IBGE, também foi vista em diversas regiões metropolitanas. A retração no país foi de 0,68% em julho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2022 às 12:27

Publicado em 09 de Agosto de 2022 às 12:27

Postos de gasolina
Posto de gasolina em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
A redução do ICMS da gasolina e da energia derrubou em 17% o preço dos combustíveis e da conta de luz em julho e ainda puxou a queda do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que apresentou retração de 1,31% nesse mês, segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), feita nesta terça-feira (9). Apesar da deflação, no entanto, os preços dos alimentos subiram 1,61%.
Entre as maiores altas estão do leite longa vida, que ficou 30,78% mais caro; do mamão, alta de 10,46%; do queijo, 10,10%; além de outros alimentos.

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INFLAÇÃO NO PAÍS CAI

Com o impacto da redução de combustíveis e energia elétrica, o Brasil teve deflação (queda de preços) de 0,68% em julho, informou nesta terça-feira (9) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
É a menor taxa já registrada pelo índice oficial de inflação do país, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). A série histórica começou em janeiro de 1980.

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A queda, contudo, foi puxada por apenas dois grupos (transportes e habitação) entre os nove pesquisados pelo IBGE. O segmento de alimentação e bebidas, por outro lado, ainda dá sinais de carestia e voltou a acelerar, o que pressiona sobretudo o bolso dos mais pobres.
Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam uma queda menos intensa em julho, de 0,65%. O IPCA havia subido 0,67% em junho.

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