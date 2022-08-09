Grande Vitória tem deflação de 1,31% com ICMS menor da gasolina

Posto de gasolina em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

A redução do ICMS da gasolina e da energia derrubou em 17% o preço dos combustíveis e da conta de luz em julho e ainda puxou a queda do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que apresentou retração de 1,31% nesse mês, segundo divulgação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), feita nesta terça-feira (9). Apesar da deflação, no entanto, os preços dos alimentos subiram 1,61%.

Entre as maiores altas estão do leite longa vida, que ficou 30,78% mais caro; do mamão, alta de 10,46%; do queijo, 10,10%; além de outros alimentos.

INFLAÇÃO NO PAÍS CAI

Com o impacto da redução de combustíveis e energia elétrica, o Brasil teve deflação (queda de preços) de 0,68% em julho, informou nesta terça-feira (9) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

É a menor taxa já registrada pelo índice oficial de inflação do país, o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). A série histórica começou em janeiro de 1980.

A queda, contudo, foi puxada por apenas dois grupos (transportes e habitação) entre os nove pesquisados pelo IBGE. O segmento de alimentação e bebidas, por outro lado, ainda dá sinais de carestia e voltou a acelerar, o que pressiona sobretudo o bolso dos mais pobres.