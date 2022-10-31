Carta ao governador Renato Casagrande

O governador reeleito Renato Casagrande Crédito: Arte Geraldo Neto

Espírito Santo sempre esteve de peito aberto para o futuro, com sua gente corajosa e batalhadora, em busca de paz e prosperidade. É essa gente que acaba de delegar novamente ao senhor o governo deste Estado de incontáveis potenciais e, ao mesmo tempo, tantos desafios. Serão necessariamente mais quatro anos de ouvidos abertos para os anseios da população e visão direcionada aos interesses comuns.

O Espírito Santo caminha para frente. Vivemos um ciclo de desenvolvimento duradouro que não foi atingido por sorte ou acaso. Essa história é conhecida: se hoje o Espírito Santo tem na organização gerencial uma prioridade e um êxito, é porque lideranças de visão e boa vontade resolveram que era possível um choque de ordem que deixasse para trás um tempo marcado por desgoverno e desmandos. O Espírito Santo virou a página e cá estamos, depositando no senhor a redobrada confiança pela manutenção desse equilíbrio institucional.

Mas há muito mais a ser feito. A sociedade acompanha há algum tempo o sucesso das políticas públicas que conseguiram reduzir consideravelmente os números de homicídios, mas não deixa de se preocupar com as novas táticas de violência urbana, relacionadas às guerras entre facções do tráfico. A insegurança nas ruas, os crimes patrimoniais... o capixaba ainda sonha com cidades mais tranquilas, e essa deve ser uma das prioridades.

É inegável que houve uma boa gestão no enfrentamento da pandemia, uma das crises mais dramáticas atravessadas pelo Estado. Nela, a presença do governador se fez marcante, o que não encerra os desafios da saúde pública, que permanecem. O senhor precisa seguir com o olhar cuidadoso para as carências no setor, como a redução da fila das cirurgias eletivas, ampliando o acesso da população a serviços médicos de qualidade.

Também não pode faltar o zelo pela educação, cujas debilidades ficaram mais acentuadas durante a crise sanitária. O Estado precisa de avanços qualitativos na educação básica, algo primordial para a qualificação profissional e a competitividade, além de reduzir as seduções da criminalidade. Educação que cria oportunidades tira os jovens da vulnerabilidade social.