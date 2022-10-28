Promessas foram feitas. Em 2023, governador eleito tem de partir para a ação

Renato Casagrande e Carlos Manato Crédito: Arte A Gazeta

Falta muito pouco para o encerramento do ciclo eleitoral de 2022, e este jornal tem baseado sua cobertura nos últimos meses não só no mero registro factual das campanhas. Além dos debates e sabatinas, que são uma tradição dos veículos da Rede Gazeta, o próprio noticiário buscou cercar, no melhor do sentidos, os candidatos para extrair deles as soluções para os desafios do Espírito Santo.

O segundo turno acirrou os ânimos que já vieram turbinados do primeiro. O tudo ou nada empurrou o caráter propositivo para escanteio, enquanto fez crescer a troca de acusações. Mas A Gazeta puxou para o centro do debate pautas que propiciassem tanto a Renato Casagrande quanto a Carlos Manato a exposição de seus programas de governo.

Como na matéria "Cinco metas que Manato e Casagrande prometem cumprir no ES até 2026" , publicada nesta quinta-feira (27). A pedido da reportagem, os candidatos ao governo apresentaram seus objetivos para vencer desafios do Estado e como pretendem alcançá-los em quatro anos de gestão, caso sejam eleitos.

Para tanto, foram selecionados cinco indicadores de saúde, educação, segurança pública, pobreza e gasto público. Áreas consideradas prioritárias no Espírito Santo, com suas carências e desafios. Cada candidato teve a oportunidade de estabelecer uma meta para cada um desses setores, mas obrigatoriamente explicando o que vai fazer para alcançar esses objetivos. O eleitor que prioriza as propostas tem em mãos, portanto, algo maior do que uma carta de intenções: ele pode avaliar se o que o candidato propõe é ou não exequível nos próximos quatro anos.

Planejamento é o que determina o potencial de sucesso de um projeto, por essa razão é tão relevante que os candidatos sejam profundamente arguidos sobre suas propostas. Dizer que vai fazer e acontecer e fácil; difícil é explicar como isso será possível dentro do orçamento estadual, como vai escolher as prioridades, como vai conseguir o consenso. A reportagem, ao ser objetiva e delimitar uma meta para um indicador de cada área, tentou impedir as respostas genéricas tão comuns na campanha eleitoral.