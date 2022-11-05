Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Carro 'atravessa' muro de garagem de ônibus em Linhares; veja vídeo

Veículo teria perdido o controle, destruindo o muro e indo parar dentro da empresa de transporte rodoviário; apesar do susto,  ninguém se feriu
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

05 nov 2022 às 19:21

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 19:21

Um carro "atravessou" o muro da garagem da empresa que faz o transporte rodoviário no bairro Três Barras em Linhares, no Norte do Estado. O acidente foi por volta das 6h30 deste sábado (5) e ninguém se feriu. 
Por meio de nota, a assessoria de comunicação da empresa Viação Joana D'arc informou que a proprietária do veículo está em contato e se comprometeu a reparar os danos causados. Mas não divulgou as circunstâncias do acidente.

No vídeo enviado à TV Gazeta, é possível ouvir uma das pessoas presentes no local do incidente narrando que o carro teria entrado de ré e ainda atingido um dos ônibus.

Veja Também

Homem é preso por jogar carro contra manifestantes em Linhares

Lista de boicote a comércio e médicos na mira da polícia em Linhares

Ladrão invade estúdio de unhas e furta até aspirador de pó em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados