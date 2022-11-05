Carro 'atravessa' muro de garagem de ônibus em Linhares; veja vídeo

Um carro "atravessou" o muro da garagem da empresa que faz o transporte rodoviário no bairro Três Barras em Linhares, no Norte do Estado. O acidente foi por volta das 6h30 deste sábado (5) e ninguém se feriu.
Por meio de nota, a assessoria de comunicação da empresa Viação Joana D'arc informou que a proprietária do veículo está em contato e se comprometeu a reparar os danos causados. Mas não divulgou as circunstâncias do acidente.
No vídeo enviado à TV Gazeta, é possível ouvir uma das pessoas presentes no local do incidente narrando que o carro teria entrado de ré e ainda atingido um dos ônibus.