Ladrão invade estúdio de unhas e furta até aspirador de pó em Linhares

Um criminoso invadiu um estúdio de unhas e cílios na madrugada desta terça-feira (1º), no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e furtou vários itens do local. A dona do estabelecimento, que pediu pára não ser identificada, disse que todos os instrumentos de trabalho foram levados, além de outros produtos como televisão, cafeteira, garrafa térmica e até um aspirador de pó.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito invade o estabelecimento. O homem aparece, usando camisa branca e boné, entrando pela porta e, minutos depois, deixando o local com os produtos furtados.

A proprietária do estúdio estimou um prejuízo de cerca de R$ 6 mil. Entre os instrumentos utilizados para o serviço furtados no estabelecimento, estão dois motores – usados para lixar unhas –, que custam R$ 1,8 mil cada; quatro cabines de led (servem para a secagem da unha em gel), avaliados em R$ 180 cada; e luminárias.

"Só não vou começar do zero porque ele não levou cadeiras e mesas, mas todos os nossos instrumentos foram levados. O sentimento é de desespero, por saber que trabalhamos diariamente, das 7h às 20h, para ter as coisas, e vem um marginal desse e leva tudo" X. - Proprietária do estúdio de unhas e cílios

A proprietária do estabelecimento informou que foi a uma delegacia registrar a ocorrência para que o caso seja investigado.