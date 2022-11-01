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Ladrão invade estúdio de unhas e furta até aspirador de pó em Linhares

Imagens de videomonitoramento mostram suspeito entrando no estabelecimento, poucos minutos depois, saindo com os itens roubados. Crime ocorreu no bairro Canivete
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

01 nov 2022 às 12:47

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 12:47

Um criminoso invadiu um estúdio de unhas e cílios na madrugada desta terça-feira (1º), no bairro Canivete, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e furtou vários itens do local. A dona do estabelecimento, que pediu pára não ser identificada, disse que todos os instrumentos de trabalho foram levados, além de outros produtos como televisão, cafeteira, garrafa térmica e até um aspirador de pó.
Uma câmera de segurança registrou o momento em que o suspeito invade o estabelecimento. O homem aparece, usando camisa branca e boné, entrando pela porta e, minutos depois, deixando o local com os produtos furtados.
A proprietária do estúdio estimou um prejuízo de cerca de R$ 6 mil. Entre os instrumentos utilizados para o serviço furtados no estabelecimento, estão dois motores – usados para lixar unhas –, que custam R$ 1,8 mil cada; quatro cabines de led (servem para a secagem da unha em gel), avaliados em R$ 180 cada; e luminárias.
"Só não vou começar do zero porque ele não levou cadeiras e mesas, mas todos os nossos instrumentos foram levados. O sentimento é de desespero, por saber que trabalhamos diariamente, das 7h às 20h, para ter as coisas, e vem um marginal desse e leva tudo"
X. - Proprietária do estúdio de unhas e cílios
A proprietária do estabelecimento informou que foi a uma delegacia registrar a ocorrência para que o caso seja investigado.
As polícias Militar e Civil foram procuradas pela reportagem para informarem sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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