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Ninguém foi preso

Jovem de 23 anos é assassinado a tiros na frente de casa em Linhares

Crime foi registrado na noite deste sábado (29), no bairro Nova Esperança. O nome da vítima não foi informado pela polícia
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 out 2022 às 14:14

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 14:14

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).
16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a DHPP Crédito: Heber Tomaz
Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros em frente à casa dele, no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 21h deste sábado (29). O nome da vítima não foi divulgado pela polícia.
De acordo com a Polícia Militar, o óbito foi confirmado no local. A corporação não deu detalhes sobre o crime. "Não temos informações sobre a dinâmica do crime ou autoria e motivação. Nenhum suspeito foi localizado", disse a nota.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município. 
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", disse, em nota.

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