Jovem de 23 anos é assassinado a tiros na frente de casa em Linhares

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a DHPP Crédito: Heber Tomaz

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros em frente à casa dele, no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 21h deste sábado (29). O nome da vítima não foi divulgado pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar, o óbito foi confirmado no local. A corporação não deu detalhes sobre o crime. "Não temos informações sobre a dinâmica do crime ou autoria e motivação. Nenhum suspeito foi localizado", disse a nota.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) do município.