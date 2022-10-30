Jovem é assassinado a tiros à queima-roupa em praça de Marataízes

Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros, à queima-roupa, em uma praça no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na noite deste sábado (29), durante as comemorações da vitória do Flamengo na final da Libertadores. Imagens gravadas no momento do crime (vídeo acima) mostram quando dois homens se aproximam e atiram diversas vezes contra o rapaz, que estava de costas e conversando com outras duas pessoas e não teve como reagir.
Os tiros assustaram pessoas que estavam no local e houve pânico e correria na praça. Os dois suspeitos do crime aparecem no vídeo usando capacete e, após os disparos, se dispersam em meio aos populares e fogem do local. A reportagem da TV Gazeta apurou que o jovem foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, mas não resistiu aos ferimentos.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que uma equipe prosseguiu até uma praça na Barra de Itapemirim, em Barra de Marataízes, para verificar a informação de que havia um homem alvejado em meio a uma grande aglomeração de pessoas que comemoravam a vitória do Flamengo. "A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu e encaminhada à UPA da região, mas acabou não resistindo aos ferimentos e acabou evoluindo a óbito", disse, em nota.
Ainda conforme a PM, posteriormente, a guarnição foi informada que uma adolescente de 17 anos teria dado entrada na UPA de Marataízes, também ferida por um disparo na mesma ocorrência. A vítima contou aos militares que, após ouvir o som dos tiros, ela percebeu que havia sido atingida no joelho e foi socorrida para o local. "Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", finalizou a Polícia Militar.
O corpo do jovem assassinado – que não teve o nome divulgado – foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", disse, em nota.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".
A Polícia Militar foi demandada para informar sobre o atendimento à ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.