Jovem é assassinado a tiros à queima-roupa em praça de Marataízes

vídeo acima) mostram quando dois homens se aproximam e atiram diversas vezes contra o rapaz, que estava de costas e conversando com outras duas pessoas e não teve como reagir. Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros, à queima-roupa, em uma praça no bairro Barra de Itapemirim, em Marataízes , no Sul do Espírito Santo , na noite deste sábado (29), durante as comemorações da vitória do Flamengo na final da Libertadores. Imagens gravadas no momento do crime () mostram quando dois homens se aproximam e atiram diversas vezes contra o rapaz, que estava de costas e conversando com outras duas pessoas e não teve como reagir.

Os tiros assustaram pessoas que estavam no local e houve pânico e correria na praça. Os dois suspeitos do crime aparecem no vídeo usando capacete e, após os disparos, se dispersam em meio aos populares e fogem do local. A reportagem da TV Gazeta apurou que o jovem foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, mas não resistiu aos ferimentos.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou que uma equipe prosseguiu até uma praça na Barra de Itapemirim, em Barra de Marataízes, para verificar a informação de que havia um homem alvejado em meio a uma grande aglomeração de pessoas que comemoravam a vitória do Flamengo. "A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu e encaminhada à UPA da região, mas acabou não resistindo aos ferimentos e acabou evoluindo a óbito", disse, em nota.

Ainda conforme a PM, posteriormente, a guarnição foi informada que uma adolescente de 17 anos teria dado entrada na UPA de Marataízes, também ferida por um disparo na mesma ocorrência. A vítima contou aos militares que, após ouvir o som dos tiros, ela percebeu que havia sido atingida no joelho e foi socorrida para o local. "Nenhum suspeito foi localizado no momento do fato. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para investigação", finalizou a Polícia Militar

O corpo do jovem assassinado – que não teve o nome divulgado – foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", disse, em nota.

A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".