PM apreende armas e drogas na véspera das eleições na Grande Vitória

Segundo a corporação, o homem – que não teve identidade informada – possui diversas passagens criminais por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, além de ser alvo de denúncias de moradores por provocar ameaças para ter o controle do tráfico na região de Colina da Serra. Com o suspeito foi apreendida uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira, com duas munições, e ele foi detido.