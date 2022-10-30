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Crimes

PM apreende armas e drogas na véspera das eleições na Grande Vitória

A noite deste sábado (29) foi marcada por apreensões em Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari. Foram apreendidas uma espingarda, uma pistola e um revólver
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2022 às 09:13

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 09:13

Armas e drogas são apreendidas na Grande Vitória
Armas e drogas são apreendidas na Grande Vitória Crédito: Divulgação | PMES
Três armas, munições e diversas drogas foram apreendidas pela Polícia Militar em ações na Grande Vitória na noite deste sábado (29), véspera das eleições. As apreensões ocorreram em Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari.
Na Serra, a PM informou que uma equipe foi acionada para o bairro Cascata, onde suspeitos estariam armados em um bar próximo ao campo do bairro. No deslocamento, policiais viram um indivíduo no portão de uma residência em São Marcos II, que ao visualizar a viatura entrou rapidamente em casa.
Segundo a corporação, o homem – que não teve identidade informada – possui diversas passagens criminais por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, além de ser alvo de denúncias de moradores por provocar ameaças para ter o controle do tráfico na região de Colina da Serra. Com o suspeito foi apreendida uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira, com duas munições, e ele foi detido.
Ainda no município, uma equipe foi checar uma denúncia de tráfico de drogas em Bairro de Fátima. Chegando ao local, vários suspeitos partiram em fuga, deixando para trás uma sacola contendo 59 pinos de cocaína, sete pinos de haxixe, oito buchas (tiras) de maconha e 50 buchas normais da mesma droga. Ninguém foi detido.
Já em Vila Velha, a Força Tática da 17ª Companhia Independente da PM apreendeu duas armas de fogo em ações distintas. Uma foi no bairro Primeiro de Maio, após a equipe escutar disparos de arma de fogo próximo a um ferro-velho. Policiais abordaram o autor dos tiros e com ele apreenderam uma pistola calibre 380. No bairro Ataíde, um indivíduo foi detido durante abordagem portando um revólver calibre 38 e 16 munições.
Em Vitória, durante um patrulhamento no bairro Nova Palestina, a PM contou com apoio de cão farejador durante patrulhamento e drogas foram localizadas – três pedras de crack, 63 pinos de cocaína e 46 buchas de maconha. Já no bairro Santo André, foram apreendidas 60 buchas de maconha, 29 papelotes e 03 pinos de cocaína. Em Guarapari, uma ação apreendeu 212 pinos de cocaína.
Os materiais apreendidos foram encaminhados às delegacias regionais de cada município.

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armas drogas Grande Vitória Guarapari Serra tráfico de drogas Vila Velha Vitória (ES) Polícia Militar
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