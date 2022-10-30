Uma briga após a vitória do Flamengo na Libertadores terminou em troca de tiros com mortes no Centro de Piúma , Sul do Espírito Santo, na noite deste sábado (29). Segundo a Polícia Militar , seis pessoas foram atingidas durante o tiroteio, sendo que duas morreram. Um homem disse ter sido o causador da confusão e foi ouvido na delegacia.

Briga após vitória do Flamengo termina em tiroteio com mortes em Piúma Crédito: Reprodução

Polícia Militar informou, em nota, que após acionamento uma equipe prosseguiu até o Centro de Piúma para averiguar a ocorrência de disparos de arma de fogo. No local, testemunhas relataram que durante uma discussão em uma comemoração pela vitória do Flamengo, dois homens teriam atirado um contra o outro e ambos morreram no local. Segundo a corporação, outras quatro pessoas ficaram feridas pelos disparos.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.

Consta em ocorrência da PM que a briga começou próximo a um bar do município. A princípio, os envolvidos se dispersaram do local, mas se reencontraram no Centro da cidade, onde houve outro desentendimento entre eles e começou a troca de tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ) prestou socorro às vítimas, mas dois jovens morreram no local e os outros quatro baleados, que também estavam envolvidos na confusão, foram encaminhados a um hospital para atendimento médico. Eles foram liberados após atendimento médico.

Delegacia Regional de Itapemirim, onde ocorrência foi registrada Crédito: Divulgação | PCES

Segundo o boletim, após fazer o isolamento do local para a realização da perícia, a equipe policial que atendeu a ocorrência foi informada de que um carro socorreu uma pessoa baleada, levando-a para o Hospital Menino Jesus, em Itaipava, distrito de Itapemirim.

Os militares foram até o hospital colher depoimento dos envolvidos, mas, segundo o boletim, como não havia nada que ligasse os fatos, eles foram liberados.

Envolvido deu depoimento à polícia

Horas depois, conforme o boletim da PM, os soldados que atenderam a ocorrência foram informados pela corporação de que um homem havia se apresentado à polícia como causador da confusão.

Segundo o depoimento do envolvido, a briga teria começado com ele e um amigo, uma das vítimas que morreu. O amigo teria o defendido do desentendimento com um terceiro envolvido, que também morreu. O homem foi encaminhado na condição de testemunha à Delegacia de Polícia de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado.

Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Piúma. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", ressaltou, em nota.

A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.