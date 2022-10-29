Jovem armado é preso ao fugir de abordagem no Bairro da Penha, em Vitória

Um jovem de 23 anos tentou fugir ao perceber que seria abordado por equipe da Polícia Militar no Bairro da Penha, em Vitória, na noite de sexta-feira (28). Os militares faziam patrulhamento no local quando identificaram o rapaz carregando uma arma de fogo em mãos. Ao notar os policiais, o suspeito empreendeu fuga correndo por becos e pulando muros da região, mas foi alcançado.
Com ele foram apreendidos:
- Pistola calibre .40
- Dois carregadores de pistola e também de calibre .40
- Dois carregadores de pistola .45
- Um carregador de fuzil
- Um radiocomunicador
O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que o jovem de 23 anos foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Ele não teve o nome divulgado.