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Jovem armado é preso ao fugir de abordagem no Bairro da Penha, em Vitória

Ao perceber que seria abordado, suspeito de 23 anos fugiu correndo por becos e pulando muros da região, mas foi alcançado por PMs. Ele estava com arma, carregadores e radiocomunicador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2022 às 13:51

Publicado em 29 de Outubro de 2022 às 13:51

Arma e carregadores apreendidos em Vitória com suspeito
Arma e carregadores apreendidos em Vitória com suspeito Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um jovem de 23 anos tentou fugir ao perceber que seria abordado por equipe da Polícia Militar no Bairro da Penha, em Vitória, na noite de sexta-feira (28). Os militares faziam patrulhamento no local quando identificaram o rapaz carregando uma arma de fogo em mãos. Ao notar os policiais, o suspeito empreendeu fuga correndo por becos e pulando muros da região, mas foi alcançado.
Com ele foram apreendidos:
  • Pistola calibre .40
  • Dois carregadores de pistola e também de calibre .40
  • Dois carregadores de pistola .45
  • Um carregador de fuzil
  • Um radiocomunicador
O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A Polícia Civil informou que o jovem de 23 anos foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Ele não teve o nome divulgado.

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