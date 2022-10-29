UPA de Riviera da Barra, em Vila Velha, onde a bebê foi encontrada na lixeira Crédito: Reprodução de vídeo

Uma jovem de 23 foi presa após dar à luz uma menina e jogar a recém-nascida em uma lata de lixo do banheiro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, em Vila Velha , na tarde de sexta-feira (28). A recém-nascida foi encontrada dentro da lixeira por uma enfermeira da unidade, que chamou imediatamente a Guarda Municipal, segundo boletim de ocorrência. A mulher, que trabalha como gerente de loja, chegou a negar o fato, mas acabou admitindo durante abordagem de guardas municipais e médicos que era mãe da bebê. Como o caso envolve menor de idade, o nome da mulher não está sendo divulgado.

A Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada quando fazia patrulhamento pelo bairro. No local, os agentes de segurança encontraram a bebê ainda viva. O boletim de ocorrência registrado após o fato não traz explicações da mãe sobre o fato de a criança ter sido encontrada na lixeira.

Your browser does not support the audio element. Mãe é presa após dar à luz em UPA e jogar bebê no lixo em Vila Velha

A recém-nascida foi medicada e encaminhada com vida ao Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), no mesmo município. Segundo apuração da TV Gazeta com o Conselho Tutelar do município, a bebê está bem e não corre risco. A reportagem também procurou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que confirmou a chegada da bebê à unidade, mas não detalhou sobre estado de saúde ou previsão de alta. Segundo a Sesa, a unidade prestará informações necessárias às autoridades responsáveis pela investigação do caso.

JOVEM CONTOU À GUARDA QUE NÃO SABIA DA GRAVIDEZ

Por causa de um sangramento, a jovem de 23 anos precisou ser atendida ainda na unidade. De acordo com apuração da repórter Daniel Carla, da TV Gazeta, a mãe da bebê contou que não sabia que estava grávida. Segundo relato aos agentes de segurança, a jovem disse estar com o ciclo menstrual regular e não tinha nenhum sintoma de gravidez.

A jovem contou aos agentes que buscou atendimento na UPA de Riviera da Barra após sentir dores semelhantes às de uma cólica e que, dentro da unidade, sentiu vontade de ir ao banheiro. Foi nesse momento que a bebê nasceu e caiu no vaso. A mulher, então, colocou a recém-nascida na lixeira.

JOVEM FOI AUTUADA POR ABANDONO DE INCAPAZ

Ainda durante a sexta-feira (28), a jovem de 23 anos foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana, onde fica à disposição da Justiça. Segundo o site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a mãe passaria por audiência de custódia na manhã deste sábado (29) para definir sobre a permanência dela no presídio.

De acordo com a Polícia Civil, a conduzida foi autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz e foi encaminha ao Sistema Prisional.